同一款重疾險男的買比女的貴，是歧視？北京新浪網 (2016-12-21 22:30)
最近籌劃著要給自己買一份重疾險，在比對產品的時候，就發現，同一款產品，同樣的保額、保障期間、繳費年限、年齡，男的買要比女的買貴不少。下圖中的某款產品計費顯示，男性年交的保費要比女性高480元。
某重疾險男性年繳費
某重疾險女性年交費
這下問題來了：為什麼同一款重疾險，同樣的投保參數，男性的保費會高出女性那麼多？這是歧視男性嗎？
這種價格差異跟性別歧視無關，而跟保險的定價原理有關。保費是主要由保險費率的高低以及保額的大小決定的。保額一定的情況下，保險費率就是影響保費的主要因素啦。重疾險的保險費率又主要受死亡率、疾病發生率的影響。根據歷史統計經驗，男性的死亡率和疾病發生率要高於女性，壽命又短於女性，所以，男性的保費會高於女性，也在情理之中。
除了重疾險男的買要比女的買貴之外，壽險也是。只有，報銷型醫療險，女的買起來要比男的貴，誰讓婦科疾病比較多呢？
還有意外險和醫療補貼型保險，男女的保險費是基本沒差的。
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上一則：21日國內大宗商品漲跌互現
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