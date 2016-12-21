來源：圍爐夜讀（微信號：weiluyedu_），作者：爐叔

每日經濟新聞獲授權轉載

微信群，讓很多久未聯絡的熟人，又找到重新聯繫的理由。

從剛開始群里的熱絡，到慢慢只有零星幾個人說話，忽然有一天，我的微信群突然就沒人說話了……你是否也經歷過這樣的尷尬呢？

小編注

有些關係，就是距離產生美。

有些圈子，只能陪你走一段。

今年上半年，我去北京參加了一個行業培訓，來自天南地北的業內人士集聚在一起學習交流。主辦方特地申請了北京大學的公寓和教室，我們這群工作多年的人，忽然回到校園的懷抱，都有種說不出來的親切和興奮。

短短十天的培訓需要同吃同住，除了上課還得進行分組比賽，我們小組的成員飛快地建立了深厚的情誼。尤其是最後幾天，為了比賽只能睡三、四個小時，整晚整晚擠在一個人的房間里開會。累了就喝點啤酒、咖啡，坐在地上大談人生理想，直到東方漸白。

正式比賽那天，我們全組鬥志昂然，但中間出了點小差錯，幸好有位隊友機智的化解，才讓我們險勝。宣布結果時，我們不由自主地擁抱在一起，眼淚都在打轉。

在北京的最後一夜，終於能放鬆一下。全組人跑去吃了頓大餐，還喝了點小酒。酒勁兒上頭，連車也不坐，就一路唱歌、說笑，偶爾拍幾張搞怪的照片，引得路人指指點點，我們卻洋洋得意。

臨走時，大家依依不捨地建了微信群，回程的路上，每個人都不斷地發著自己的狀態，回憶著這幾天的趣事。

回到自己的城市，大家很快又重新投入到了工作中。但是，連著一個星期，這個微信群都很熱鬧。時不時有人發一張培訓的照片，馬上就勾起了難忘的回憶。生活中的趣事或是一日三餐，大家也忍不住分享到群里，順便介紹家鄉的小吃、景點，熱情邀請其他人來玩。我們甚至計劃著一場迫不及待的旅行，要把每個人所在的城市都走一遍。

一切都很美好，很令人眷戀，可是過了不到兩個禮拜，這個群就漸漸沒那麼活躍了。只有過節時，大家互相問候一聲，發個紅包。時到今日，這個群已經完全一片死寂，至於什麼旅行，再也沒人提起。

我發現，很多原本熱熱鬧鬧的微信群，忽然就會沒人說話了。就連我老媽，也有過這種經歷。

前段時間，老媽加入了老同學微信群。自從加了這個群，電視劇也不看了，飯也不想做了，生怕錯過微信群的消息。每天晚上，她就抱著手機發紅包、搶紅包，看老同學分享的搞笑視頻，扯著脖子發語音。時不時的，還要約一場說走就走的「旅行」，和老同學唱歌、吃飯、逛公園。一個月下來，照片都拍了上千張。

可忽然有一天，老媽抱著手機懶懶地抱怨，「沒意思，發的紅包都沒人搶了，都在忙些什麼……」

過了沒多久，老媽又開始拿起遙控器，對著電視機發獃了。

可能每個人掏出手機看一看，都會發現幾個曾經嘰嘰喳喳，如今死氣沉沉的微信群。尤其是那種多年不見的同學群、朋友群，沒事的時候翻翻聊天記錄，總是感慨萬分。想要跟大家說兩句話，可發出去大半天也沒人回應，從此也就不太想在群里說話了。

其實，很多關係本來就是這個樣子的。

從前沒有微信群，大家天各一方，可能只有逢年過節才會打電話、發簡訊。難得舉辦一次聚會，大家都興緻勃勃，一頓飯吃下來都捨不得回去。但再捨不得，也都要回到自己原本的生活中，這種捨不得會變成期待，期待多年後的下一次相聚。如今，微信群雖然拉近了距離，增加了說話的機會，但是關係的遠近，情感的深淺是不會變的。

每個人都有自己的生活。

生活總歸要回歸現實，我們大部分的時間還是要留給家庭和工作的。即使是再親密的朋友，也很少會時時刻刻保持聯繫。所以，不要奢求微信群里總有看不完的消息，也不要誤會別人變冷淡了。因為每個人都有自己的生活，不可能總有時間去聊天，去回憶，去暢想。強行保持交流，只會讓每個人都很累。有些人只是陪伴你走過了一個階段，下一個階段還需要自己走下去。

把精力，留給真實的人生。

其實，微信只是一個交流的工具，有話說話才是溝通的本質，沒必要傾注太多的情感和寄託。如果實在有很多話要說，不如留給身邊的親人。畢竟他們和你分享著每一天的生活，最關心你的狀態，也最需要你的關注。

對於那些遙遠的朋友，可以保持一點美好的距離。說不定，下次聊起天來還會更親近。