每經實習記者 李琦蕊 王朋

P2P網貸行業近年來發展迅猛。但野蠻發展的同時，日益凸顯的行業亂象，卻極大擾亂了市場的穩定發展和投資者的信心。

在此背景之下，《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》應時發佈，個人貸款門檻設置，網貸平台資金必須要銀行存管的監管紅線，讓網貸平台迎來了一場大浪淘沙式的篩選。

根據零壹研究院數據中心不完全統計，截至2016年12月8日，全國共有正常運營網貸平台1620家，完成銀行存管系統上線的共有124家，僅占正常運營平台的7.7%。這意味著行業大洗牌下，網貸行業會更集中更規範化，或催生優質的網貸平台崛起。

12月20日，陝西金融控股集團旗下國資P2P平台「金開貸」與西安銀行正式簽訂存管合作協議，標誌著「金開貸」成為陝西首家接入銀行存管的網貸平台。業內認為，現有的百余家完成銀行存管系統上線的P2P平台中，國資背景平台將脫穎而出成為行業領先者。

P2P洗牌潮催生優質平台

P2P網貸行業通過互聯網平台，資金提供方和需求方可以直接對接進行投融資活動，進一步實現了小額投融資活動低成本、高效率、大眾化等，頗受資本的青睞。

不過，作為互聯網金融業態的重要組成部分，P2P網貸諸如停業、跑路以及提現困難等時有發生。

行業配套制度和政策的完善勢在必行。在此背景之下，2016年8月底，銀監會公佈《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》。監管條例的落地，讓網貸行業的發展方式由野蠻式逐漸步入規範化發展。

新規也提高了網貸行業的門檻，除了「13類禁止行為」，還對貸款上限做了明確要求——同一平台不超過人民幣20萬元和100萬元，不同平台合計不超過人民幣100萬元和500萬元。

該標準的設定使得網貸業務與傳統的銀行貸款形成錯位，但也帶來了一定的不便，如行業普遍的大單模式和債權轉讓模式將面臨是否合規的質疑。在不少專業人士看來，《暫行辦法》將會導致九成以上的P2P網貸面臨業務整頓。

新規倒逼P2P網貸行業做出調整和改變。但《每日經濟新聞》記者注意到，大浪淘沙大勢之下，卻有一批優質的網貸平台則藉機崛起，劍指行業領頭羊。

12月20日，陝西金融控股集團旗下P2P平台「金開貸」與西安銀行正式簽訂存管合作協議，這標誌著「金開貸」成為西北地區第6家、陝西首家接入銀行存管的網貸平台。

目前，「金開貸」已上線了電子賬戶開戶功能，已有三分之一用戶完成開戶，並將於2017年一季度上線西安銀行存管系統。

據記者了解，這款互聯網交易資金存管產品，可以根據行業需求和法規提供全方位的定製化服務，適用於大宗商品交易平台、網路借貸平台、金融資產交易平台、股權眾籌平台等各類不同形態的互聯網交易平台。

西安銀行也對自己的合作平台做出了要求，包括實繳資本3000萬以上，正式運營時間超過12個月；平台法定代表人不存在不良記錄；國資背景等互聯網平台可優先合作等。

陝西金開貸金融服務有限公司總經理段嘉奇向《每日經濟新聞》表示，「我們估計有一半網貸平台可能接不了銀行，光這一項就把它排除出去了。」

國資網貸平台更易受青睞

今年8月發佈的《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，令整個網貸平台為之震動，但同時，這也是一個大浪淘沙的機會，將不合格的平台淘汰出去，只留下自律合規的優質平台。

同時，隨著新規的施行，網貸平台打通資金存管勢在必行。根據零壹研究院數據中心不完全統計，截至2016年12月8日，全國共有正常運營網貸平台1620家，完成銀行存管系統上線的共有124家，僅占正常運營平台的7.7%。

儘管資金完成銀行存管成為網貸平台生存的標配，眾平台也為了生存心急如焚，但另一方面，銀行出於風險把控方面和信用方面的考慮，對此保持了足夠的謹慎。

段嘉奇告訴記者，「銀監會現在要求所有網貸平台必須接銀行存管，但銀行在選擇網貸平台合作的時候，會有比較嚴的准入門檻。他們也怕萬一平台出問題，會被牽連。

作為一家有國資背景的網貸平台，「金開貸」實際控制人為陝西省國資委，其註冊資本8000萬元。

業內人士認為，國資平台一般以穩健經營為首要目標，而民營平台往往生存壓力大，不得不追求快速盈利從而國資網貸平台在風險管控上更具有優勢，因而更容易受到投資者青睞。

有強大國資背景，「金開貸」在這場風浪中屹立不倒，並成為陝西首家接入銀行存管系統的網貸平台。

事實上，也有人認為《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》的出台，其實是解決了P2P網貸機構的合法性問題。

根據網貸之家消息，中國金融的環境長期存在供求不平衡的現實，使得大眾的資金需求、難以得到滿足，互聯網金融有著廣闊的市場和用戶空間。此番去偽存真，使行業走向健康發展勢不可逆。