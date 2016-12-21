新浪美股訊 日期:21日晚，美股周三小幅低開。投資者繼續關注道指能否攻克重要的2萬點心理關口。

美東時間12月21日09:30(日期:12月21日22:30)，道指跌11.58點，或0.06%，報19,963.04點；標普指數跌1.51點，或0.07%，報2,269.25點；納指跌2.43點，或0.04%，報5,481.51點。

周二美股收高，道指收於19,974.62點，創歷史新高，高盛(GS)與埃克森美孚(XOM)領漲。

Interactive Investor投資部門主管麗貝卡-奧基夫(Rebecca O』Keeffe)表示：「很久以來，道指20000點一直都是有些魔幻色彩的目標。道指達到並成功站上這一水平，將成為重大新聞。」

她表示：「不過這也帶來了幾個重要的問題，它們與股市處在高位、市場對潛在的下滑風險盲目樂觀等有關。」

周二納指創歷史最高盤中與收盤紀錄，標普500指數收盤點數距歷史最高紀錄僅一步之遙。

截止周二收盤，標普500指數的最高收盤紀錄是2016年12月13日的2,271.72點，盤中最高是2016年12月13日創下的2,277.53點。道指的最高收盤點數是2016年12月20日的19,974.62點，盤中最高紀錄是2016年12月20日創造的19,987.63點。納指的最高收盤紀錄是2016年12月20日的5,483.94點，歷史最高盤中紀錄是2016年12月20日創造的5,489.47點。

美股三大股指今年均有可能收穫約10%的漲幅，其中多數漲幅來自最近幾個月。分析師認為，美股攀升主要與市場對特朗普政府將增加財政開支從而推高通脹的樂觀預期有關。

這種樂觀預期推動了資金從債券流入股市。據美銀美林報告，自特朗普贏得總統大選至上周，已有630億美元資金從債券基金流入股市。與之相對，今年1至10月，共有1510億美元資金從股票基金外流。

奧基夫表示：「空頭們在2016年被打敗，市場流動性的大潮淹沒了所有的下跌行情，推動股市攀升。」

她表示：「不過，隨著新年來臨，2017年市場還會不會有這樣的信心還不得而知。就像2016年一樣，2017年可能會出現一些潛在的震撼市場的事件，歐洲的選舉以及特朗普在競選時作出的高調承諾，都有可能給市場帶來負面衝擊。」

經濟數據面，周三的10月二手房銷售數據不大可能出現意外。接受MarketWatch調查的經濟學家平均預期其年化數字將為550萬幢，稍低於10月份的560萬幢。

個股消息面，耐克(NKE)股價攀升，該公司在周二收盤后宣布業績超出預期。

Finish Line(FINL)股價下挫，該公司宣布第三財季業績不及預期，併發佈了悲觀的業績預期。

Winnebago Industries(WGO)股價攀升，該公司宣布第一財季盈利與銷售收入均超出預期。

聯邦快遞(FDX)股價下跌，該公司宣布盈利增長，但低於分析師預測。

摩根大通(JPM)與花旗集團(C)受到關注，兩家公司都因為被指控操縱匯率而被瑞士競爭委員會罰款。

其他市場面，美元兌其他主要貨幣匯率走低，ICE美元指數(DXY)下跌0.4%。受美元下跌推動，黃金與原油期貨走高。

歐洲股市走低。義大利牧山銀行下挫，拖累銀行股普遍下滑。(張俊)