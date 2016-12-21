民營銀行大爆發：中關村銀行、蘇寧銀行批籌，三湘銀行將開業

21世紀經濟報導 辛繼召 深圳報導

12月21日消息，中關村銀行、江蘇蘇寧銀行獲批籌建；12月26日，湖南三湘銀行將開業。

臨近年底，民營銀行批籌加速，呈爆發之勢，12月以來已有三家民營銀行獲批籌建。

根據蘇寧雲商（002024.SZ）12月21日晚的公告，江蘇蘇寧銀行股份有限公司獲得銀監會批複。銀監會同意在江蘇省南京市籌建江蘇蘇寧銀行，銀行類別為民營銀行。同意主發起人——蘇寧雲商集團股份有限公司、日出東方太陽能股份有限公司分別認購江蘇蘇寧銀行總股本30%、23.60%股份的發起人資格。

公告顯示，江蘇蘇寧銀行股份有限公司擬註冊資本不超過40億元。除第一大股東蘇寧雲商，第二大股東日出東方外，其他發起人合計持有江蘇蘇寧銀行46.40%股份。

21世紀經濟報導記者獲悉，江蘇蘇寧銀行擬任行長，或為華夏銀行原副行長、蘇寧金融集團常務副總裁黃金老。黃金老於2015年離開華夏銀行，出任蘇寧金融集團常務副總裁，分管集團金融理財業務。

蘇寧於2013年成立金融事業部。2015年3月，蘇寧金融成立。同年，蘇寧雲商、南京銀行等五家企業共同出資成立的蘇寧消費金融公司正式成立。2016年4月24日，蘇寧雲商公告稱，公司擬對旗下第三方支付、供應鏈金融、理財、保險銷售、基金銷售、眾籌、預付卡等金融業務進行整合，搭建蘇寧金服平台。

11月21日當日，東方雨虹發佈《關於籌建北京中關村銀行股份有限公司獲得中國銀監會及北京銀監局核准批複的公告》。公告稱，收到籌備工作組轉發的中國銀監會、北京銀監局批複。北京中關村銀行應自批複之日起6個月內完成籌建工作。

12月6日，永輝超市股份有限公司公告稱，福建首家民營銀行——華通銀行獲銀監會批複籌建。華通銀行高管團隊中，興業銀行總行原副行長陳德康出任董事長，興業銀行同業部總經理、微眾銀行原副行長鄭新林出任行長。此前華通銀行稱，以「科技金融企業」為自身定位，將圍繞「科技金融、普惠金融、創新支付和供應鏈金融」構建核心業務框架，致力於打造一家以「線上服務為主，以線下體驗為輔」的新型銀行。

此外，21世紀經濟報導記者獲悉，湖南三湘銀行將於2016年12月26日開業。湖南三湘銀行是第八家獲批的民營銀行，由三一集團發起成立，是中部地區第一家民營銀行。三湘銀行此前招聘信息顯示，將圍繞「一體、雙核」的特色戰略定位，致力於成為一家專業服務於產業鏈金融、科技引領實現普惠金融、業務獨具特色的創新型民營銀行。

（編輯：閆沁波）