新浪美股訊 日期:21日晚，美股周三小幅低開，隨後主要股指迅速轉漲。投資者繼續關注道指能否攻克重要的20000點心理關口。

美東時間12月21日09:36(日期:12月21日22:36)，道指漲7.46點，或0.04%，報19,982.08點；標普指數漲0.15點，或0.01%，報2,270.91點；納指漲1.95點，或0.04%，報5,485.90點。