快訊：美股小幅低開后迅速轉漲北京新浪網 (2016-12-21 22:39)
新浪美股訊 日期:21日晚，美股周三小幅低開，隨後主要股指迅速轉漲。投資者繼續關注道指能否攻克重要的20000點心理關口。
美東時間12月21日09:36(日期:12月21日22:36)，道指漲7.46點，或0.04%，報19,982.08點；標普指數漲0.15點，或0.01%，報2,270.91點；納指漲1.95點，或0.04%，報5,485.90點。
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上一則：21日國內大宗商品漲跌互現
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