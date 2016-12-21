原標題：金磚國家新開發銀行首個貸款簽約項目落戶上海

新華社上海12月21日電（記者周蕊）金磚國家新開發銀行21日在滬與財政部、上海市政府三方簽約，位於上海臨港的智慧新能源推廣應用示範項目由此成為中國利用金磚國家新開發銀行的首個貸款項目，這也是金磚國家新開發銀行簽約的首個項目。

當天簽約的「上海智慧新能源推廣應用示範項目」貸款額5．25億元人民幣，貸款期限為17年（含3年寬限期），貸款利率為固定利差浮動利率。該項目主要利用上海市臨港等產業園區廠房屋頂資源，建設100兆瓦分散式光伏電站，探討建立大數據能源管理與公共服務中心。

財政部副部長史耀斌說，在當前全球經濟復甦乏力的形勢下，新開發銀行可以發揮逆周期作用，向成員國提供資金支持，擴大全球總需求。希望新開發銀行始終堅持開放包容、互利共贏的發展理念，不斷拓寬融資渠道和創新融資方式，為發展中國家提供多樣化、質優價廉和「量體裁衣」式的產品和服務，並以項目為載體，促進發展中國家之間的南南合作。

此前在今年4月，金磚國家新開發銀行董事會通過了該行首批綠色能源項目，總計發放了8．11億美元的首輪貸款，上海此次簽約的項目就是其中之一。