原標題：「三桶油」多措並舉應對今冬明春天然氣供需矛盾

新華社北京12月21日電（記者劉羊暘）針對今冬明春國內天然氣市場調峰需求大幅增加的情況，三大石油公司多措並舉保障天然氣供應，確保民生等重點需求。

中國石油集團新聞發言人曲廣學21日在「冬供2016」新聞發佈會上說，我國天然氣消費的變化，主要體現在冬季天然氣消費量激增，並且與百姓生活相關性大大提高。冬季用氣量成倍上升，峰谷差越來越突出。同時，冬季天然氣供給面臨著氣溫變化等不確定因素。

作為國內最大的天然氣供應商，中石油調動全球資源保供應。在加大氣田冬季產量的同時，通過儲氣庫採氣、LNG作為調峰。中國石油天然氣與管道分公司副總經理梁鵬說，今冬明春，中石油準備天然氣資源712億方，同比增加40億方。同時，10個儲氣庫群和3個LNG接收站的調峰能力將達到1.81億方。

「值得一提的是，天然氣替代煤炭的環保效應令更多人受益。」曲廣學說，僅北京地區，每年所用的天然氣，相當於替代燃煤2434萬噸，減少二氧化碳排放6200噸，減少煙塵排放2.16萬噸。

記者還了解到，中國石化計劃今冬明春銷售天然氣99.94億立方米，同比增幅27%。中石化協調上游氣田滿負荷生產，根據市場需求盡量增加進口LNG資源安排，加快天津管道、新中開線及川氣東送增壓工程等項目的施工進度。

中國海油充分利用現有LNG接收站最大限度增加天然氣供應，採取津浙粵三地聯合的方式填補國內天然氣用氣缺口，其中天津LNG接收站與浙江LNG接收站分別通過提前船期和轉運、兩港卸載等方式增加LNG供應。