原標題：安徽：舉報非法集資最高可獲10萬元獎勵

新華社合肥12月21日電（記者汪奧娜）記者從安徽省金融辦了解到，為防範和打擊非法集資工作，安徽省金融辦日前發佈細則，非法集資的實名舉報人最高可獲10萬元獎勵。

《安徽省非法集資舉報獎勵實施細則（試行）》規定，舉報獎勵根據舉報證據與違法事實查證結果，分為三個等級。其中，提供被舉報方的詳細違法事實、線索及直接證據，協助查處工作，舉報內容與違法事實完全相符，屬於一級舉報獎勵。涉案金額為10億元以上的，按涉案金額的0.05‰給予獎勵；涉案金額為10億元以下的，按涉案金額的0.04‰給予獎勵。按比例計算獎勵金額不足3000元的，按3000元獎勵。每起案件的獎勵原則上不超過10萬元。

細則指出，受理舉報和實施獎勵部門應在行業主（監）管部門依法處置或司法判決生效之日起30個工作日內作出獎勵決定。