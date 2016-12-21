原標題：天津自貿試驗區發佈２１個金融創新案例

新華社天津12月21日電（記者韋慧）藉助自貿試驗區平台，近年來天津多個部門及金融機構積極探索金融領域創新。21日，天津自貿試驗區公開發佈了21個創新案例，截至目前共已先後發佈4批共38個創新案例。

記者了解到，此次公佈的創新案例，包括7個政府與監管部門簡政放權等完善服務類案例，14個金融機構業務創新類案例。

在推進簡政放權方面，據天津市銀監局副局長王文剛介紹，該局將自貿試驗區內機構和高級管理人員有關行政許可事項由審批制改為報告制，擴大了銀行業機構適用範圍。

「央行去年底發佈的天津自貿試驗區『金改30條』中，其核心內容的21條54項具體措施，落實和部分落實的已近70％。」中國人民銀行天津分行副行長劉通午說。

天津市發改委的數據顯示，2015年和2016年，天津開展外債規模管理改革試點，共獲得外債額度90億美元，目前已使用67．86億美元，有力支持了實體經濟發展。

記者了解到，金融機構也抓住自貿區政策紅利，大胆進行業務創新，支持京津冀一體化戰略。例如，今年6月，中國農業銀行天津分行協調香港分行直接向天津自貿試驗區企業發放7500萬美元貸款，這是全國農行系統首筆跨境直貸業務；華夏銀行天津分行設立「碧水藍天基金」，專門用於支持京津冀地區節能減排，新能源，資源循環利用，水、土、大氣污染治理等綠色環保產業。浦發銀行天津分行推出「含權貸」投貸聯動創新產品，幫助企業在實現債權融資的同時鎖定未來股權融資，有效緩解了中小企業在發展過程中的融資難問題。

此外，金融機構還利用自貿試驗區政策，不斷提升租賃業發展水平。例如，工銀租賃開發Ｃｐｌｅａｓｅ租賃業務管理系統並率先提供給同業使用；光大銀行天津分行開展境內外幣租賃資產證券化業務，是天津自貿試驗區首單以飛機租賃資產為依託的境內外幣資產證券化業務。