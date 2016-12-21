原標題：美聯儲加息——對這一世界經濟重大風險怎麼看

新華社北京12月21日電 題：美聯儲加息——對這一世界經濟重大風險怎麼看

新華社記者金旼旼 費列娜 趙暉

美國聯邦儲備委員會日前宣布將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到0．5％至0．75％的水平，並釋放出明年可能加快加息步伐的政策信號。鑒於美聯儲加息的政策信號和步調節奏具有重大外部影響，在世界經濟復甦不穩的大背景下，美國貨幣當局必須充分考慮其政策的負面外溢效應，加強和全球其他主要經濟體的宏觀政策協調。

美聯儲政策之於貨幣體系：應承擔全球責任

作為全球最大經濟體和主要儲備貨幣發行國，美國國內生產總值（ＧＤＰ）佔世界比重接近四分之一，60％至80％的國際貿易以美元結算。過去幾十年裡，得益於美聯儲全球「印鈔機」的優勢和統治性地位，美國得享長期經濟穩定與繁榮。

因此，美聯儲在決定加息時不能只考慮美國經濟和自身利益，也要對其貨幣政策的外溢效應給予充分重視，美國只有承擔起主要儲備貨幣發行國應擔負起的全球責任方顯公平。

首先，美聯儲負有溝通責任，以穩定全球市場預期。對全球金融市場和貿易而言，美聯儲加息步伐加快意味著美聯儲與歐洲央行、日本央行的貨幣政策將進一步分化，利差擴大將推動美元對歐元、日元等主要貨幣匯率上漲，美元指數將繼續走強，金融市場投資套利行為將會加劇。由於匯率與貿易息息相關，匯率與貿易之爭將會更趨激烈。

其次，美聯儲應平衡好國內國際利益，降低對外部的負外溢效應。美聯儲加息提速會給新興經濟體帶來外溢影響。由於以美元計價資產有著更好的回報前景，美聯儲加息會吸引投資者將資金從新興經濟體轉向美國，導致新興經濟體貨幣貶值，也令新興經濟體資產市場承壓。

澳大利亞創新金融研究院院長郭生祥認為，每一次美元大幅迴流美國，都會給全球金融市場帶來動蕩，世界經濟尤其是新興經濟體受到打擊。

以上世紀90年代為例，美國新興的互聯網產業泡沫膨脹，美聯儲因此收緊了貨幣政策，結果造成美元短缺，給東南亞國家帶來金融動蕩，從而導致1997年亞洲金融危機爆發。

再次，美聯儲應為世界經濟復甦的未來傳遞積極能量。作為全球最具影響力的央行，美聯儲貨幣政策調整不可避免地會對全球金融市場和資本流動產生重要影響。美元大規模從新興市場國家撤出將導致這些國家的貨幣貶值，加重其國內通貨膨脹壓力。對一些經濟體來說，或將不得不收緊貨幣政策，以追隨美國上調利率來穩定匯率，控制通脹，但融資成本大幅上漲將加重這些經濟體企業償債負擔並拖累經濟增長。

如果美聯儲加息節奏過快，一些經濟形勢不佳、過度依賴外部融資、償債能力弱的國家將「雪上加霜」，甚至面臨金融危機和經濟衰退的風險；這反過來也會通過貿易和金融渠道傳導到美國，危及美國經濟復甦和金融穩定。

美國長期受益於美元的主導地位，以美元換資源、以美元換產品、以美元換服務，美國在用美元從其他國家購買商品的同時，也通過貨幣貶值透支消費，寅吃卯糧，將其金融風險輸送至全世界。因此，美聯儲審慎把握加息節奏，加強與其他經濟體和金融市場的政策溝通，符合美國經濟和全球經濟的共同利益。

今年二十國集團杭州峰會上，與會領導人明確提出，全球各主要經濟體要減少宏觀經濟政策的不確定性，增加透明度，將對其他國家產生的負面溢出效應降至最低。

美聯儲政策之於世界經濟：帶來多重風險

美聯儲在年底加息的背後隱藏著複雜的政策矛盾，對美國和世界經濟也有著多重外溢效應，並給明年全球經濟籠罩上了一層陰雲。

美聯儲14日在時隔一年後再次決定加息25個基點，並預計明年還將加息3次。對全球市場來說，這一決定並不意外，美聯儲對加息的解釋也充滿自信：這是基於美國經濟基本面作出的合理決定。

誠然，目前美國經濟復甦穩健、就業充分、通脹升溫，同時金融市場一路高歌猛進，美聯儲加息是勢在必行。但這一在美聯儲看來頗為合理的舉措，對美國經濟乃至世界經濟來說，卻未必會帶來合理的外溢影響。

首先，對美國經濟來說，美聯儲的貨幣政策和「特朗普經濟學」已產生了難以調和的矛盾。美聯儲加息，尤其是如果明年加速加息，勢必推動美元上漲，而目前美元已經處在14年來高位。

美元升值將令美國貿易逆差擴大、美國企業海外利潤縮水，並導致進口商品變貴從而推升工薪階層生活成本。這和美國當選總統特朗普減少貿易逆差、改善藍領工人處境的競選承諾背道而馳。

同時，特朗普主張加大財政開支力度、加快基礎設施建設，這將令美國經濟過熱風險升高，可能令美聯儲加快加息步伐；而這又會進一步推升美元，令美國經濟失衡問題惡化。彼得森國際經濟研究所高級研究員威廉·克萊因預計，美國經常項目赤字將從今年的佔國內生產總值2．7％擴大到2021年的近4％。

其次，美聯儲加息和美元走強令貿易戰風險升高。這是因為，美聯儲加息和美元走強將導致美國貿易逆差擴大，而這可能導致下屆美國政府訴諸保護主義措施來為美國出口商爭取利益。此外，強勢美元還將阻礙特朗普實現其吸引製造業崗位迴流美國的願望，因為強勢美元意味著企業在美國的生產成本更高。

英國《金融時報》援引歐洲一名資深貿易官員的話說：「美元升值可能是貿易戰的開端。」全球貿易增速已經連續5年放緩，而路透社對全球數百位專業人士的調查顯示，全球貿易放緩未來可能進一步惡化。在這樣的大背景下，一旦主要經濟體之間爆發貿易戰，將給全球經濟帶來沉重打擊。

再次，美聯儲加息將引發持續的新興市場資本外流，尤其是一些經濟形勢不佳、過度依賴外部融資、償債能力弱的國家將遭遇更為沉重的打擊。澳大利亞創新金融研究院院長郭生祥說，從歷史上看，每一次美元倒流回美國對世界經濟的破壞性都很大。

日本丸紅株式會社市場業務部中國組負責人成玉麟表示，加息已引發投資資本和外匯從發展中國家和新興市場國家出逃，這會使這些國家的國內存貸款利率上升，降低其美元債務償還能力，甚至可能造成金融、外匯市場和政局動蕩。

最後，美聯儲加息還凸顯了全球貨幣政策不合拍，加大了各國間的政策協調難度。在美聯儲宣布加息后，英國、瑞士、挪威、韓國、印度尼西亞等央行都表示保持利率不變。路透社報導說，美聯儲收緊貨幣政策和大多數國家的貨幣政策不合拍，歐洲央行以及印度、巴西等國央行估計還將進一步放寬貨幣政策。

對2017年的全球經濟來說，美國貨幣政策已經成為一項重大外部性風險。並且，自2008年國際金融危機爆發以來，無論是美國降息、實施量化寬鬆政策，還是加息，美國的貨幣政策總是周期性地影響著全球其他經濟體。如何應對這一外部風險、如何利用本國調控措施來趨利避害，成為對全球政策制定者的一項考驗。

美聯儲政策之於拉美國家：警惕「鎖喉效應」

近年來，拉美主要國家經濟遭遇不同程度的困難。據聯合國拉加經委會預測，2016年拉美經濟將萎縮1．1％，為30多年來首次連續兩年負增長，2017年有望擺脫衰退，實現1．3％的增長。

然而，拉美經濟能否如期復甦，如今又畫了問號。美聯儲14日在時隔一年後再次加息並傳遞出明年可能加速加息的信號，可能給拉美經濟帶來外部融資難度加大、成本提高等「鎖喉效應」，其經濟復甦步伐或因此被打亂。

首先，美聯儲加息將造成拉美國家資本外流，加大債務風險。美聯儲加息后，美元資產吸引力增強，在全球範圍內逐利的資本將迴流到美國。這將對國際「熱錢」依賴度較高的部分拉美國家造成較大衝擊，加大其外債償還壓力。上世紀80年代，美國貨幣政策在多年寬鬆后突然收緊，誘發了拉美長達十年的債務危機，波及甚廣，成為拉美「失去的十年」。

其次，美聯儲加息將推高拉美國家借貸成本，阻礙經濟刺激政策的實施。為應對經濟低迷，巴西、墨西哥、阿根廷等拉美國家都宣布了擴大基礎設施和能源項目建設等一系列經濟刺激政策，需要大量外部資金。美聯儲加息引發的拉美國家央行被動加息以及拉美國家貨幣貶值，都在一定程度上推高了資金借貸成本。

巴西瓦加斯基金會金融學教授夏華聲指出，自美聯儲加息以來，巴西貨幣雷亞爾貶值5％以上，最高時曾貶值7％。這給巴西經濟造成不小壓力，減緩了巴西央行降息以刺激經濟增長的節奏。

再次，美聯儲加息將影響以初級產品出口為主的部分拉美國家的出口創匯能力。近期國際市場大宗商品價格反彈對於依賴大宗商品出口的巴西、智利、秘魯等拉美國家無疑是重大利好。然而，隨著美聯儲加息及美元走強，國際大宗商品價格或將再度承壓，從而導致這些國家出口創匯能力減弱，進而面臨國際收支失衡的風險。

夏華聲認為，美聯儲加息令眾多大宗商品價格承壓，其中包括鐵礦石、石油、大豆等巴西經濟的重要支柱。這對連續兩年出現負增長的巴西經濟可謂雪上加霜。

此外，一旦2017年美聯儲加速加息，留給拉美市場的消化時間就會相應縮短，風險敞口也會隨之增大。此次美聯儲加息距上次已有一年，這給了拉美國家足夠的反應時間。墨西哥央行分別於今年2月、6月、9月和11月各加息50個基點，提前為美聯儲隨時加息預留空間。但是，一旦美聯儲隨後加息頻率加快，對拉美國家央行的考驗也就更大。

不過，在看到風險的同時，也不必對拉美經濟前景過於悲觀。與上世紀80年代陷入債務危機、21世紀初頻發金融危機和貨幣危機時相比，如今大多數拉美國家抵禦外部金融風險的能力已經大為增強。

一方面，長達十年的大宗商品超級周期為不少拉美國家積累了豐盈的外匯儲備，使其主動干預匯市的能力明顯增強。另一方面，拉美國家普遍實施了更加嚴格的通脹目標管理、更加靈活的匯率制度以及更加謹慎的財政政策，增強了應對外部風險的自我保護能力。

值得一提的是，中國與拉美之間不斷深化的金融合作，有助於拉美國家尋找美元之外的替代貨幣，從而降低融資成本、規避匯兌風險。如今，中國人民銀行已先後與巴西、阿根廷、蘇利南和智利4個拉美國家簽署了本幣互換協議，在阿根廷和智利指定了人民幣清算銀行，並正式啟動了面向全球的人民幣跨境支付系統。

巴西聖保羅因斯珀商學院經濟學教授羅伯托·杜馬斯指出，隨著中國經濟進一步開放以及人民幣國際化進一步推進，可以預見，人民幣將會成為世界上幣值最穩定的貨幣之一，在國際上發揮更重要的作用。（參與記者：錢錚、高攀、徐海靜、孫鷗夢、江宇娟、沈忠浩、王正潤）