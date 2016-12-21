中遠海運物流有限公司在天津成立北京新浪網 (2016-12-21 22:40)
原標題：中遠海運物流有限公司在天津成立
新華社天津12月21日電（記者趙文君）中遠海運物流有限公司21日在天津成立，這是中遠海運集團自今年2月改革重組以來，在物流板塊重組的重大進展。
新成立的中遠海運物流有限公司集成了原中遠物流、中海物流、中海船務的優勢資源，擁有「中遠海運物流」「中國外代」「中遠海運船務」三大品牌，在全球範圍內擁有500多個銷售和服務網點。
中遠海運集團總經理萬敏表示，中遠海運物流要優化整合服務網路，成為集團航運主業價值提升的催化劑和放大器，協同打造物流服務生態圈。
中遠海運物流有限公司總經理韓駿表示，將充分依託中遠海運集團的整體優勢，藉助天津國際航運物流中心的有利環境，布局綜合貨運、倉儲物流、船舶代理、工程物流、項目物流五大產品線，打造全球領先的全程物流和供應鏈服務平台。
成立當日，中遠海運物流與空中客車（天津）總裝有限公司、西藏中興商貿集團、中國葛洲壩集團電力有限責任公司分別簽署了合作協議；攜手中遠海運發展有限公司、河南省農業綜合開發公司簽署了關於「河南物流產業開發基金」的三方戰略合作框架協議。
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