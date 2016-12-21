？？？ 2017長安汽車重慶國際馬拉松賽、重慶國際女子半程馬拉松賽、中國高爾夫球美巡賽重慶慶隆公開賽聯合招商簽約儀式，21日在南岸區舉行。記者 石濤 攝

華龍網12月21日21時21分訊（記者 蘇楨淇）賽事招商也能「抱團」，重慶三大品牌賽事走出了第一步。今（21）日，2017重慶國際馬拉松賽、重慶國際女子半程馬拉松賽、中國高爾夫球美巡賽（重慶站）聯合招商簽約儀式在渝舉行。此次簽約，標誌著重慶三大體育賽事將優勢互補、強強聯合，抱團發展助推商旅文體融合發展。

當運動健身已然成為全民熱潮，越來越多的體育賽事也在重慶落地開花，也拉動了體育旅遊、體育商業、體育文化的發展。重慶國際馬拉松賽、重慶國際女子半程馬拉松賽、中國高爾夫球美巡賽（重慶站）就是重慶有代表性的三大品牌賽事。

重慶三大體育賽事舉行聯合招商簽約儀式。記者 石濤 攝

「聯合招商不僅給賽事和企業間搭建了合作的橋樑，同時促進了各個企業之間的交流與聯繫。」市體育局相關負責人介紹說，此次，三大品牌首次聯合招商，標誌著重慶三大體育賽事將打破傳統的單一、閉塞的辦賽模式，實行「抱團式」發展，這也是對重慶體育產業發展的一種新的嘗試。

「把賽事資源都放到一張『桌子』上，例如，讚助商、執行團隊、推廣團隊等，實行資源互通共享。」南岸區體育局局長李偉認為，這一模式可以讓前期招商少走「彎路」，讓參與辦賽的企業更多，從而擴大賽事影響力。

此外，好的賽事資源可以有效降低辦賽成本，增加賽事盈利，實現雙贏甚至多贏。促進重慶體育產業發展形成一種良性循環。