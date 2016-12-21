康復后，李文兵可以自己用筷子吃飯。 記者 莢天宇 攝

華龍網12月21日21時訊（記者 莢天宇）今年3月，華龍網報導了《男子腦出血路邊暈倒住院4個多月無人看望 他的親人在哪兒？》在得到及時救治后，時隔9個月，李文兵又在重慶市救助管理站的幫助下，找到了自己在四川資陽的家，並將於明（22）日踏上回家之路。

今年4月，重慶市救助管理站在接到李文兵后，隨即開始發佈信息，收集線索為他尋親。社工楊小藝告訴記者，不論是老人還是小孩，為走失的疑難人員尋親越早越好，因為此時家屬也會積極發佈尋親信息，兩邊信息容易匹配上。雖然距離李文兵走失已有數月，但他們仍希望能收穫一些線索。

社工帶吃完飯的李文兵散步。 記者 莢天宇 攝

然而尋親之路遠沒有那麼順利，由於李文兵之前突發腦出血進行了腦梗阻手術，右側大腦頭蓋骨缺損。雖然當時生命沒有大礙，康復后也能自己吃飯和藉助工具走動。但也留下了腦梗塞後遺症，語言能力和右邊的行動能力也受損。

不能正常交流也導致線索收集異常困難，面對多次詢問和溝通，李文兵總是顯得思維和言語模糊不清。但讓人欣喜的是，他有次用左手寫下了自己的名字和「四川」、「永清鎮」、「永清鄉」等關鍵字。帶著這些零碎的線索，楊小藝等聯繫到了四川省資陽市安岳縣永清鎮，並按照李文兵提供的信息進行查詢，先後與永清鄉六角村、永清鎮石牆村、石碾村負責人聯繫，但是均未能查到李文兵的戶籍信息。

對於這樣的結果楊小藝並不意外，之前也經常遇到疑難人員提供信息不全，或者是錯誤的情況，需要大家像拼拼圖那樣反覆核實。而7月份，李文兵也被託管至重慶市第二福利院長住。

重慶救助管理站仍在努力為剩下的疑難人員找到回家之路。 記者 莢天宇 攝

「最讓我感動的是，每次我們去福利院探訪時，問他想不想回家，他都以點頭來表示願意，有時候聽了還會笑。」楊小藝說，而每次探訪李文兵提供的信息也都是「永清鎮」、「永清鄉」，為了能讓他順利回家，大家都決定繼續按這個找下去。

功夫不負有心人，12月16日，社工再次與永清鎮派出所聯繫，民警根據提供的信息，查詢到三名40歲左右且姓名為李文兵的居民，而在永清鎮古房村的男子符合條件，巧的是也已失蹤一年。經過古房村村支書辨認照片，社工最後成功確認了李文兵的身份。

重慶救助管理站仍在努力為剩下的疑難人員找到回家之路。 記者 莢天宇 攝

據介紹，李文兵父母雙亡，沒有妻子和子女，只有一個哥哥，家庭經濟困難。對於李文兵的安置，重慶市救助管理站表示，明天將由專人陪同送至四川省內江市的救助機構，在一步步以「接力」的方式送回家鄉。

而當大家把馬上就能回家的消息告訴李文兵時，他並沒有回應，只是默默地吃著飯，眼神里顯得若有所思。社工們打趣道，平時一說要回家，李文兵就會點頭，現在真要回了，又似乎是捨不得離開照顧他幾個月的福利院。

■新聞延伸：年末了，這些人也想回家

姓名：胡（吳）美蓮

性別：女

年齡：約12歲（自述屬猴）

入站時間：2014年7月23日

發現地點：菜園壩水果市場

來站方式：菜園壩派出所民警護送

特徵描述：服務對象個子較矮，身體較胖，身穿黑色外套，獨自一人坐在路邊哭泣，由菜園壩派出所民警發現，服務對象自述因為母親在重慶打工，自己放暑假來重慶玩，與母親走失了，父親叫胡奎（音譯），母親叫王惠珍（音譯），父母離異，繼母是貴州人，本人不會寫字，父親在窯廠打工，家庭地址為古蘭顯靈（音譯），北方口音。

姓名：無名氏

性別：男

年齡：約8歲

入站時間：2015年3月9日15：40時

發現地點：南坪萬壽路菜市場

來站方式：由南坪派出所護送

特徵描述：服務對象於2015年3月7日19：30分在萬壽路到處攔車，搞破壞，被發現時4-6歲，平頭，上身穿格子衣服，下身著開襠褲，身高一米左右，話語不清，疑似自閉症，有多動傾向，無法與人正常交流。

姓名：無名氏

性別：男

年齡：約6歲

入站時間：2015年9月2日

發現地點：南岸區盲校門口

入站方式：南坪派出所護送

特診描述：警察於2015年8月28日下午16時許接群眾報警稱南岸區盲校門口發現一個小孩無人看管。民警到現場將小孩帶回，小孩疑似智力障礙，無法進行交流，只能發出「叭叭」的聲音。

姓名：無名氏

性別：男

年齡：約45歲

編號：1605728

入站時間：2016年10月11日

發現地點：重慶市救助管理站門口

來站方式：自行來站求助

特徵描述：服務對象自行來站求助，身高165cn左右，體態較瘦，入站時全身較臟，上身穿黑色棉服，下身穿藍色牛仔褲，腳上穿一雙已破損解放膠鞋，疑似長期在外流浪。說話含糊不清，能聽懂基本的指令和重慶方言，疑似精神障礙。10月11日晚11點左右進入救助站，但無任何身份信息。詢問后自述叫於輝，父親已去世，想回家，但是想不起家在哪裡，也記不得母親的名字。

姓名：無名氏

性別：女

年齡：約55歲

入站時間：2014年4月30日

發現地點：南坪

入站方式：勸導入站

特徵描述：服務對象在外流浪，經勸導進入救助站。自稱姓名程遙芬（音），有一兒一女，比較健談，但說話很含糊，思維混亂，記不得自己的家庭住址，只記得自己是重慶銅梁人，非常想回家。

姓名：無名氏

性別：女

年齡：約30歲

入站時間：2014年9月18日

發現地點：南岸彈子石

入站方式：彈子石派出所護送

特徵描述：服務對象體型微胖，個子矮小，記不得自己的姓名和具體家庭地址，自述到重慶找媽媽走失，媽媽、哥哥和大嫂都在重慶大石壩，自己曾結婚，丈夫叫鍾猛海（音），兒子叫鍾友洪（音）。老家在永興地壩嘴（音），不知道自己的姓名，不會寫字，非常想回家，經常念「媽媽」。

姓名：無名氏

性別：女

年齡：不詳

入站時間：2015年10月8日

發現地點：南山老廠龍井公園

入站方式：南山派出所護送

特徵描述：服務對象2015年10月7日晚在南山老廠龍井公園附近流浪，有好心人報警，民警接警后趕到現場發現服務對象，當時服務對象身高一米四，穿白色無袖帶帽羽絨服，花色毛衣，黑底白點褲子，深色布鞋，上嘴唇唇裂，該人智力障礙，無法與人交流，不會說話和寫字。

還可登陸重慶市救助管理站公益尋人頁面，提供線索幫助更多的人回家。