？？？？？？ 「90后十大富豪榜」揭曉，可是只認識鹿晗王俊凱？動新聞君帶你深扒其他幾人。身價80億的紀凱婷是龍光地產總裁之女、「富二代」張震豪自己又註冊了公司、「95后」姚尚坤白手起家創造傳奇，還有3人是「富三代」、兩人在家族企業……

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