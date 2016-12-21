重慶力帆海埂冬訓忙 熱身賽首戰勝大連超越北京新浪網 (2016-12-21 22:22)
華龍網12月21日21時35分訊（記者 蘇楨淇）今（21）日，記者從重慶力帆足球俱樂部獲悉，正在海埂進行冬訓的力帆隊進行了第一次熱身賽，以5:1戰勝中甲球隊大連超越。
今日下午，力帆迎來本次冬訓的第一場熱身賽,比賽共分3節，每節30分鐘，第一節和第二節的前15分鐘由主力出陣。比賽第一節，楊雲在邊路精確傳中，崔永哲門前搶點抽射進球，1:0。隨手馮勁抓住機會，連續兩次直插對方身後，輕鬆梅開二度。比賽只進行17分鐘力帆隊便3:0領先。
第二節15分鐘后換替補出戰，小將房政陽邊路突破傳中，他的射門被守門員封堵，隨後孫政揚補射進球。第三節力帆以10人打對方11人，被對方扳回一球。比賽結束前李放在禁區外遠射打進一球。最終力帆隊5:1戰勝了大連超越隊，迎來了熱身賽的開門紅。
據了解，本次力帆全隊的在海埂的訓練時間約為10天，為了接下來的西班牙拉練，主帥張外龍制定了密集的訓練計劃。訓練安排上，主要還是以體能儲備和技戰術訓練為主。
除了每天的一天兩練的日常訓練之外，還會安排三場熱身賽。據悉，除了今天下午的對手大連超越，還包括中超球隊長春亞泰。
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