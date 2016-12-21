中新網昆明12月21日電 (王艷龍)「在雲南，不謀民族工作就不足以謀全局」。21日，正在昆明舉行的中國共產黨雲南省第十次代表大會上，與會的黨代表建言，要堅持守好民族團結這條生命線。

「芒市各民族關係都非常融洽，像我家裡都有好幾個民族。」雲南省芒市市委書記趙冬梅認為，在邊境地區，民族工作至關重要。建設民族團結進步示範區，應該解決少數民族的貧困問題，改善居住條件，方便就醫、就學，讓他們脫貧致富。

芒市所在的德宏景頗族傣族自治州位於中緬邊境，有多個世居少數民族。德宏州只是雲南的一個縮影。地處中國西南邊陲的雲南，有少數民族人口1564萬人，佔全省總人口的33.4%。全省有25個世居少數民族、15個特有民族、16個跨境民族，是全國世居少數民族最多、特有民族最多、跨境民族最多的省份。此次黨代會，少數民族代表就達304名，佔全部代表的41.8%。

多年來，雲南通過採取政治上平等互信、經濟上扶持互助、文化上包容互榮、社會建設上共建互享等舉措，使各民族和諧共融發展。

怒江州普米族的黨代表楊琴稱，民族團結進步示範區建設，應該重視細節，各民族要彼此尊重對方民族風俗習慣，工作生活中，能夠互幫互助，攜手應對挑戰。

雲南省代省長阮成發亦在參加怒江傈僳族自治州和迪慶藏族自治州代表團會議時表示，要加強民族團結建設，「我們都是一家人，各民族要和諧相處」。

「和諧團結、親如一家，是雲南各民族在黨領導下形成的優良傳統。」雲南省委書記陳豪在大會上作報告時稱，要深化民族團結進步示範區創建活動，堅持「在雲南，不謀民族工作就不足以謀全局」的正確指導思想和「各民族都是一家人，一家人都要過上好日子」的理念，堅持守好民族團結這條生命線，廣泛開展民族團結進步教育，建設各民族共有精神家園，促進各民族團結和諧、守望相助。

陳豪表示，堅持把發展作為解決民族地區各種問題的「總鑰匙」，紮實推進興邊富民，扶持人口較少民族發展示範創建等工程，優先解決民族地區發展瓶頸制約，保持民族地區主要經濟指標增速高於全省平均水平，加快民族工作法治化步伐，鞏固民族團結進步的良好局面。(完)