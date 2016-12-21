第三屆世界互聯網大會總結表彰會議現場。 王逸飛 攝

中新網杭州12月21日電(記者 王逸飛)21日，第三屆世界互聯網大會總結表彰會議在浙江杭州舉行。會議對第三屆世界互聯網大會籌備和舉辦期間，湧現出的127家先進集體、1585名先進個人進行了表彰。浙江省委副書記、代省長車俊在會上表示，三屆世界互聯網大會成功舉辦，浙江有理由自豪，但不能自滿更不能鬆懈，永久辦會難在堅持，貴在堅持。浙江要以更高站位、更嚴標準籌備第四屆世界互聯網大會。

第三屆世界互聯網大會於11月16日至18日在浙江烏鎮成功舉辦，大會主題是「創新驅動造福人類——攜手共建網路空間命運共同體」，旨在搭建中國與世界互聯互通的國際平台和國際互聯網共享共治的中國平台。此次會議及相關成果也得到國際社會的積極認可。

在第三屆世界互聯網大會總結表彰大會上，30家單位被授予組織工作先進集體稱號，14家單位被授予志願服務先進集體稱號，21家單位被授予安保工作先進集體稱號，26家單位被授予新聞宣傳先進集體稱號，36家單位被授予參會參展先進集體稱號。此外，1585名個人代表分別被授予組織工作先進個人、志願服務先進個人、安保工作先進個人、新聞宣傳先進個人等稱號。

作為受表彰代表，桐鄉市委書記盛勇軍說，上月，全球目光聚焦烏鎮，全球嘉賓共享烏鎮時光。桐鄉通過以最高標準強化峰會保障、以最大力度狠抓落實、以最快速度建設發展保障了大會成功舉辦。接下來桐鄉也將抓住這一千載難逢的發展機遇，做好以網興業、以網惠民的「大文章」。

浙江省委副書記、代省長車俊在會上表示，第三屆世界互聯網大會嘉賓雲集、精英薈萃，在全球燃起驅動創新之火，再次吹響互聯網發展集結號。作為東道主，浙江舉全省之力，以最高的工作標準、最實的工作作風，最佳的工作狀態，全面完成了中央交辦的光榮任務，再次交出了一份滿意答卷。

車俊說，實踐再次證明，連續三屆世界互聯網大會的圓滿成功，離不開黨中央的正確領導；離不開通力協作、高效聯動的辦會機制；離不開細之又細、實之又實的會務服務；離不開決戰決勝、敢於擔當的優良作風。

「連續三屆世界互聯網大會的成功舉辦，讓浙江以東道主身份站到了世界互聯網發展的宏大舞台。我們有理由自豪，但不能自滿，更不能鬆懈。我們要清醒認識到，辦幾次會相對容易，永久辦會而且辦好會很難。難在堅持、貴在堅持、成在堅持。今後我們要把籌辦大會形成的寶貴經驗提煉出來，堅持下去。」車俊說。

他表示，2017年浙江要繼續當好東道主，及早籌備第四屆世界互聯網大會，以更高站位、更嚴標準進行籌備，全力以赴辦好大會，努力把浙江打造為全球互聯網創業創新的高地。(完)