道縣辦理各類價格認證案件241起 涉案金額773萬北京新浪網 (2016-12-21 22:28)
原標題：道縣辦理各類價格認證案件241起 涉案金額773萬
紅網道縣12月21日訊（通訊員 周光明 蔣曉國 )12月20日，筆者從湖南省道縣發改委價格認證中心獲悉，今年以來，道縣發改委價格認證中心切實履行「服務司法、服務社會、服務政府、服務系統」的價格認定職能，不斷轉變思想，強化意識，牢固樹立服務理念，多措並舉，價格認定工作步上新台階。一年來，該中心共辦理各類價格認定案件241起，涉案金額達773.01萬元。
道縣發改委價格認證中心嚴格按照法律法規開展價格認定工作，堅持對認定標的的查驗，掌握和查閱第一手材料，嚴把委託受理、實物現場查驗、市場調查、結論審核、歸檔五關。加強與縣公安交警部門的聯繫協調，嚴格認定程序，強化風險意識，採取當地市場合理價格水平的認定方法，出具客觀公正的價格認定結論，為事故糾紛處理、理賠、調解提供了參考依據。
道縣發改委價格認證中心規範辦事流程，重新制定了委託受理和工作流程，重新規範了結論書的格式和其他程序材料的編寫，全面完成了新的文書格式啟用工作。他們還進一步規範了辦事流程，為確保案件質量，做到每宗案件資料齊全、程序合法、計算準確，結論公正，確保價格認定案件質量，把風險規避到最低限度。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．LOHAS 背包．LONGCHAMP 後背包．Lulu 肩背包．KIRO 肩背包．Hugo 斜背包．Ed Hardy 後背包．Samsonite 後背包．Sony 後背包．戴爾 背包．DOMO 斜背包．冰河 背包．legend 背包．Gold 斜背包．TW 後背包．Kids 後背包．flying 背包．the north face 背包．LV 背包．Outdoor 後背包．horse 背包．ensoen 背包．ONYX 肩背包．筒型 背包．束口後背包．Lee 背包．vertex 背包．Solo 背包．NIKE 後背包．胸前 背包
台學者：聖國「斷交」只是開始 梵蒂岡危險性相當高【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
3D還原女大學生赤身跳樓前後 曾向家人求助【北京新浪網】
王凱《放棄我抓緊我》造型衣品出眾 360度總裁片場當秀場【北京新浪網】
持續多日霧霾今起消散 一度覆蓋近1/5國土【北京新浪網】