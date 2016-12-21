原標題：道縣辦理各類價格認證案件241起 涉案金額773萬

紅網道縣12月21日訊（通訊員 周光明 蔣曉國 )12月20日，筆者從湖南省道縣發改委價格認證中心獲悉，今年以來，道縣發改委價格認證中心切實履行「服務司法、服務社會、服務政府、服務系統」的價格認定職能，不斷轉變思想，強化意識，牢固樹立服務理念，多措並舉，價格認定工作步上新台階。一年來，該中心共辦理各類價格認定案件241起，涉案金額達773.01萬元。

道縣發改委價格認證中心嚴格按照法律法規開展價格認定工作，堅持對認定標的的查驗，掌握和查閱第一手材料，嚴把委託受理、實物現場查驗、市場調查、結論審核、歸檔五關。加強與縣公安交警部門的聯繫協調，嚴格認定程序，強化風險意識，採取當地市場合理價格水平的認定方法，出具客觀公正的價格認定結論，為事故糾紛處理、理賠、調解提供了參考依據。

道縣發改委價格認證中心規範辦事流程，重新制定了委託受理和工作流程，重新規範了結論書的格式和其他程序材料的編寫，全面完成了新的文書格式啟用工作。他們還進一步規範了辦事流程，為確保案件質量，做到每宗案件資料齊全、程序合法、計算準確，結論公正，確保價格認定案件質量，把風險規避到最低限度。