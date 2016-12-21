原標題：女子監獄舉辦紀念紅軍長征勝利80周年《長征組歌》音樂會

12月21日下午，湖南省女子監獄舉辦紀念紅軍長征勝利80周年《長征組歌》大型交響合唱音樂會。

服刑人員認真觀看演出。

紅網長沙12月21日訊（時刻新聞記者 鄭濤 通訊員 楊亞芳）12月21日下午，湖南省女子監獄在教育中心大廳隆重舉辦紀念紅軍長征勝利80周年《長征組歌》大型交響合唱音樂會，原省人大常委會副主任、省文化藝術基金會主席肖雅瑜，省司法廳黨組書記、廳長談敬純，省監獄管理局、女子監獄全體領導、部分民警和離退休老同志、武警官兵及400名服刑人員現場觀看了音樂會，全獄服刑人員通過電化教學系統觀看了現場直播。

此次音樂會由湖南省藝術研究院知音合唱團、湖南省愛樂樂團和湖南省歌舞劇院歌劇團聯袂演出，是一次紅色高雅藝術進高牆的社會聯合幫扶活動。音樂會長達70分鐘，160餘名藝術工作者通過交響樂、合唱、獨唱、朗誦等藝術形式，形象地演繹了長征途中10個經典歷史場景，再現了長征波瀾壯闊的艱難歷程。音樂會包括《突破封鎖線》《遵義會議放光輝》《四渡赤水出奇兵》《飛越大渡河》《過雪山草地》《大會師》等節目，給人以美好的藝術感受和強烈的心靈震撼，服刑人員不僅感受到了音樂的藝術魅力，也陶冶了情操，培育了愛國情感，活動收到了預期的幫教效果。

女子監獄歷來重視社會幫教工作。近年來，監獄不斷拓展社會幫教渠道，豐富幫教內容，取得了良好成效。一方面抓住女性服刑人員的心理特徵，社會幫教工作向關注心靈、情感撫慰方向縱向延伸。如今年的「情暖高牆，關愛孩子」聯合幫扶系列活動就產生了很好的影響。一方面延伸活動觸角，社會幫教工作橫向多元化發展。這次的《長征組歌》大型交響合唱音樂會就是今年近20個社會幫教活動之一。

女子監獄負責人表示，藝術團的藝術家們以藝術的形式到監獄開展社會幫教，在豐富服刑人員文化生活的同時給她們以啟迪與教育，希望服刑人員懂珍惜、知感恩、思己過，帶著這份濃濃的幫教情投入到今後的改造中去，走好自己的改造路。