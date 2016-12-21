湖南首個美麗鄉村研究院在長沙成立北京新浪網 (2016-12-21 22:28)
原標題：湖南首個美麗鄉村研究院在長沙成立
12月21日，湖南首個美麗鄉村研究院在中國（長沙)創新設計產業園成立。
紅網長沙12月21日訊(時刻新聞記者 易添麒 趙勇)12月21日，湖南首個美麗鄉村研究院——IDS美麗鄉村文化研究院在中國(長沙)創新設計產業園正式成立。來自全國近百名旅遊設計、民俗設計領域專家和企業家出席啟動儀式。
IDS美麗鄉村文化研究院是IDS國際設計中心下設的特別機構。該機構將通過走進百縣千村實地考察，不斷發掘各地特色資源，推動旅遊基礎設施建設，打造鄉村文化旅遊發展品牌。
IDS美麗鄉村文化研究院(華中)在長沙成立后，將通過開展國際鄉村文化交流合作、走進美麗鄉村調研、舉辦美麗鄉村論壇和組織美麗鄉村人才培訓等活動，結合農副產業打包植入，推動生態環保的一站式全域旅遊體驗區域形成。
活動現場還舉行了IDS美麗鄉村文化研究院(華中)首批顧問聘任儀式。長沙創新設計產業園運營方、湖南同天投資管理有限公司總經理邵繼民受聘為策略發展顧問，湖南縣域經濟研究中心主任曾鵬受聘為特邀顧問。
曾鵬表示，美麗鄉村建設對縣域經濟發展意義重大，湖南也專門出台了《湖南省改善農村人居環境建設美麗鄉村工作意見》。IDS作為跨地域、跨學科的開放型設計研發平台，將幫助湖南打造一批有歷史記憶、地域風貌、民族特點和產業優勢的湖湘精品特色鄉鎮，助推美麗鄉村建設。
「以美麗鄉村設計為代表的建築和旅遊設計是中國（長沙）創新設計產業園的主要板塊之一。湖南首個美麗鄉村研究院將更好的幫助長沙創新設計院打造中部地區設計創新高地。」邵繼民說。
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