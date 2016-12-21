道縣將推進農業規模化布局 創建農業示範基地北京新浪網 (2016-12-21 22:28)
原標題：道縣將推進農業規模化布局 創建農業示範基地
紅網道縣12月21日訊（通訊員 周賢華 譚誠)12月20日，筆者從湖南省道縣人民政府辦公室獲悉，未來五年，為創建農業示範基地，道縣將以互建互融為方向，堅定不移做優現代農業，打造全省最大的「菜籃子」和全國重要的特色農產品生產基地。
為推進農業規模化布局，道縣將大力實施糧食高產創建工程，建設高標準糧田10萬畝，發展優質稻40萬畝；實施柑橘提質增效工程，推進20萬畝臍橙標準果園建設，把道州臍橙打造成全國叫得響的品牌；實施油料基地建設工程，新造油茶6萬畝、低改10萬畝，種植油菜20萬畝；實施養殖提質擴量工程，加強溫氏集團道縣公司標準化養殖基地、基礎母牛擴群增量、道州灰鵝省級特色產業園等重大項目建設，年出欄牛羊25萬頭、生豬100萬頭、灰鵝130萬羽、水產總量3萬噸以上。
道縣將推進農業標準化生產，突出農業標準化建設，支持亞洲果業、營江—清塘蔬菜標準園做大做強，創建一批農業標準化示範基地。五年內，新增標準化生產示範區面積30萬畝，創建規模化標準化生產基地10個，打造綠色食品5個、無公害食品10個。推進農業多元化經營。貫徹落實省委、省政府「三個百千萬」工程，加快培育壯大龍頭企業、農民合作社、家庭農場等各類新型農業經營主體；實施「互聯網+農業」行動計劃，大力推進「網上供銷社」建設，提高農業綜合效益。五年內，力爭新增國家級農產品加工龍頭企業2家、省級5家，發展家庭農場300個，新增農民專業合作社100家。
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