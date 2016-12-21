道縣自來水公司紮實開展精準扶貧工作北京新浪網 (2016-12-21 22:28)
原標題：道縣自來水公司紮實開展精準扶貧工作
紅網道縣12月21日訊(通訊員 李勝勇 文仗彩 唐平花 何陳華）「非常感謝你們來看望我們，有你們的關心和支持，我們一定加倍努力，爭取早日脫貧。」12月20日，湖南省道縣自來水公司經理文仗綵帶隊到洪塘營鄉走訪慰問預貧戶，坦水坪村民周景生動情地說。
今年是精準扶貧工作開展的第一個年頭，道縣自來水公司是洪塘營瑤族5個村共33戶貧困戶的幫扶單位。鑒於貧困戶分佈零散，道縣自來水公司及時成立了幫扶工作隊，按照班子成員幫扶2戶、中層幹部幫扶1戶貧困戶的要求，把精準扶貧任務分解落實到位。按照縣裡的要求，幫扶工作隊每月下訪一次，進村入戶詳細了解貧困戶情況，通過走訪調查幫扶戶33名，查實致貧5戶，因殘致貧4戶，因病致貧22戶，因學致貧2名。公司幫扶工作組了解到的情況，逐一制定幫扶措施，積極協調落實小額信貸資金，幫助貧困戶解決生產啟動資金；積極與銷售單位聯繫，幫助貧困戶解決農產品銷售困難；努力為貧困戶送去政策、送給溫暖，堅定他們發展致富的信心。
截至發稿，慰問活動共計發放慰問金6500元，大米800餘公斤，桶油400餘公斤。
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