泰國發生兩起車禍致多名外籍旅客死傷北京新浪網 (2016-12-21 22:28)
原標題：泰國發生兩起車禍致多名外籍旅客死傷
中新社曼谷12月21日電 (記者 王國安)泰國21日發生兩起涉及外籍遊客的嚴重車禍，造成至少3名遊客死亡，20多人受傷。
當天早上，一輛載有9名外籍遊客的麵包車途經攀牙府時發生意外，導致車內遊客3死(2男1女)6重傷，而麵包車司機及其妻子也頭部受傷。
據司機稱，麵包車從普吉府出發載著外籍遊客前往沙墩府續辦簽證，因下雨路滑導致汽車失控，撞上電線杆，然後衝進路旁的民居，最終釀成慘劇。
同日早上5點30分左右，一輛載著15名外籍遊客和2名司乘人員的旅遊巴士，在途徑素叻他尼府他差納縣第41號亞洲高速公路時發生側翻事故，造成車上外籍遊客11人輕傷，4人重傷。
當地媒體報導說，該巴士當天從泰國首都曼谷出發前往甲米府，經過事發路段時，因雨大路滑失控側翻到路邊坎下，傷者隨後被趕至現場的救援人員送往醫院接受治療。
據悉，4名重傷者(3女1男)分別來自保加利亞、澳大利亞和英國。(完)
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