原標題：古城東阿冬至祭井取水 還想把阿膠再傳三千年

冬至夜，一場還原千年技藝和傳統儀式的非物質文化遺產東阿阿膠冬至取水煉膠儀式在中國山東東阿古城舉行。國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝代表性傳承人秦玉峰主祭。 梁犇 攝國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝代表性傳承人秦玉峰點燃桑木火，開啟又一年的九朝貢膠開煉儀式。 梁犇 攝

中新網東阿12月21日電 (李欣 秋歌)2016年冬至入夜，一場還原千年技藝和傳統儀式的非物質文化遺產東阿阿膠冬至取水煉膠儀式在中國山東東阿古城上演。按照玄妙的中醫理論，此時阿井水能夠煉出上好的阿膠，這場國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝的重要儀式，今年又恰逢中國二十四節氣新晉世界非物質文化遺產名錄。

在東阿阿膠城貢膠館，來自全國各地的近千名圍觀者屏住呼吸，觀摩祭拜「阿井」的隆重儀式。記者在現場看到，古井井口今晚披上了節日盛裝，井口正北，一座六角碑亭正面額題「濟世壽人」四字，亭中龜馱石碑，篆刻「古阿井」三字。

連續10年冬至主祭「阿井」並帶領開封取水煉膠的國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝代表性傳承人秦玉峰，尚未脫下祭祀盛裝。秦玉峰告訴中新網記者，冬至取阿井水煉膠這種儀式，已是有千年歷史的一種文化傳統。二十四節氣今年成功獲評世界級非物質文化遺產，也體現世界各國對二十四節氣蘊含的中華民族傳統養生觀念科學性的認同。冬至是二十四節氣中一個非常重要的節氣，是北半球氣候和季節逆轉的關鍵節點，中國古代素有「冬至如年」的說法。「我們連續10年堅持在冬至舉行取水煉膠儀式，並且舉辦盛大的阿膠滋補節，就是依據中華傳統文化的禮制，遵循民俗時令的講究，以此傳承道地的中醫藥文化，保護國家非物質文化遺產。」

非物質文化遺產東阿阿膠冬至取水煉膠儀式在山東東阿阿膠城貢膠館舉行。 梁犇 攝

身兼國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝代表性傳承人和中國中藥協會阿膠專業委員會首任輪值主任的秦玉峰堅持認為，遵循古法冬至取水煉膠，意義不僅在於能夠煉製道地的阿膠，更在於能夠通過這種流傳千年的古禮，讓當代人切身感受三千年中醫文明的偉大。「不能讓老祖先發現傳承下來的千年文化瑰寶斷送在我們這一代人手上！我們還想讓阿膠再傳三千年。」

面對記者的疑問，秦玉峰解釋道，對這一點，我們是有強大的文化自信的。我們堅信阿膠養生理論賴以依存的中華傳統文化完全能夠延續得更為久遠。此外，人類自身延續也將保持對阿膠養生文化的需求。現代社會人類自身作息規律被嚴重打亂，摧毀了人類自身的平衡與健康，這些正是傳統中醫藥阿膠發揮功效的獨特存在價值。

秦玉峰口中的「再傳三千年」，並不是一句空洞的口號。中新網記者在採訪中梳理東阿阿膠三千年傳承歷程時發現，當代生物醫藥科技的快速進步、工業化革命和東阿阿膠建立的現代企業運作模式，為這個宏偉的傳承夢想插上了翅膀。

儘管阿膠滋補養生、補血止血的特效，早在三千年前就被國人發現，但老一代阿膠研發方式和作坊式生產技藝的落後，使阿膠傳承的三千年一路充滿艱辛。古老的山東東阿縣城，歷史上只見數家作坊，沿襲著大鍋煉製阿膠的千年土法，他們是阿膠行業艱難傳遞這一技藝的守望者。

秦玉峰這一代東阿阿膠傳承人通過科研攻關成功破解阿膠藥用價值的DNA密碼，運用標準化和規模化生產，率先完成了傳統中藥行業內這次著名的工業化革命，使得阿膠行業告別了三千年來一直沿襲的作坊生產方式，阿膠這一品類煥發了旺盛生命力，阿膠產品也從昔日「王謝堂前燕」飛入億萬尋常百姓家。

然而，阿膠行業工業化規模生產的最大瓶頸隨即出現，作為煉膠關鍵制約因素的驢皮供應不足，時時刻刻危及整個行業的延續。秦玉峰向全行業大聲疾呼重視驢皮短缺給行業造成的質量危機和產業發展危機。在加緊自身企業原材料供應布局，東阿阿膠率先跨出山東，在內蒙、遼寧、青海、新疆、寧夏等地投資建設毛驢藥材標準養殖示範基地，甚至跨出國門與秘魯等國家進行合作，打算以全球資源配置應對東阿阿膠產品的全球化供應的強勁需求。

秦玉峰覺得，「一花獨放不是春」，如果沒有國家政策的扶持，僅僅一家企業的原材料戰略布局，很難維繫整個阿膠行業的長久發展。身為山東省人大代表的秦玉峰2015年1月向山東省人大、政協「兩會」提交了一篇著名的「毛驢議案」，力促政府出台政策，補貼和鼓勵農戶養驢。該議案主張在全國範圍，尤其是偏遠地區，地方政府通過扶持養驢戶幫助農戶快速、精準脫貧，還客觀上解決了阿膠全行業的原材料短缺，這個當年山東「兩會」最熱話題之首的議案，直接導致中國多地的畜牧補貼政策升級，催生了中國畜牧業協會驢業分會的誕生，秦玉峰又被推舉為中國畜牧業協會驢業分會首任會長。

「我們希望阿膠再傳承三千年，是因為在那麼艱難的歲月，東阿阿膠都能傳承三千年。」秦玉峰說，在中華傳統醫藥備受質疑的那些日子，都有那麼多人在國際上力挺我們老祖宗留下的神奇技藝，而屠呦呦獲得諾貝爾獎，世界醫藥界重新掀起了中國文化熱，我們還有什麼理由懷疑阿膠的頑強生命力呢？

他呼籲藉助現代科技，加速探索與研究老祖宗傳下來的國寶，用更規範的現代科技語言，準確解讀那些流傳千年的遺產內在科學原理。譬如破解典籍記載過的阿膠安胎助孕功效，在全民「二孩」時代為民造福。

秦玉峰說，所有資源都會枯竭，惟有文化生生不息，三千年的文化積淀，造就了東阿阿膠。傳統文化價值的回歸，將再成就阿膠三千年。(完)