女神辜莞允遭爆浴室露點片 爆料男捐3萬善款不起訴NOWnews今日新聞 (2016-12-21 22:14)
女神「NoNo」辜莞允，2014年因遺失個人相機，導至3張自拍的「露點浴照」外流，今年10月又有網友爆料，表示撿到的相機內，還有兩段辜莞允在浴室內的影片未流出，辜莞允反駁謠言，表示不存在這樣的影片，並嚴肅反對霸凌，報案提告造謠者。
檢調單位透過PTT的Men Talk留言ID，查出造謠男子劉庭瑋身分，但尚未開庭，劉男就先向辜莞允取得和解，於11月買下報紙1/4版，刊登道歉聲明，並承諾捐善款3萬元新台幣給慈善團體，取得辜莞允原諒撤告，新北地檢署21日開庭予以劉男不起訴處分。
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