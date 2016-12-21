▲擁有49萬粉絲大軍的宅男女神辜莞允（Nono）。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

女神「NoNo」辜莞允，2014年因遺失個人相機，導至3張自拍的「露點浴照」外流，今年10月又有網友爆料，表示撿到的相機內，還有兩段辜莞允在浴室內的影片未流出，辜莞允反駁謠言，表示不存在這樣的影片，並嚴肅反對霸凌，報案提告造謠者。

檢調單位透過PTT的Men Talk留言ID，查出造謠男子劉庭瑋身分，但尚未開庭，劉男就先向辜莞允取得和解，於11月買下報紙1/4版，刊登道歉聲明，並承諾捐善款3萬元新台幣給慈善團體，取得辜莞允原諒撤告，新北地檢署21日開庭予以劉男不起訴處分。

▲女神辜莞允走過浴照外洩風波，勇敢反對網路造謠霸凌。（圖／翻攝自辜莞允臉書）