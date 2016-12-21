（台北訊）為推廣國產優質大豆，同時喚起大眾對每日攝取豆類的重視，農糧署12/21日假農委會舉行『國產豆奶上市』記者會，除展示產品的產、製銷、過程，並邀請營養師分享每日補充豆奶的好處。我國每年從國外進口大豆超過230萬噸，但高達9成為基因改造。為守護國人健康，同時活化休耕地，農糧署目前積極鼓勵農民轉作大豆，並提供每公頃補助4萬5千元的獎金鼓勵，同時也輔導大豆轉型副產品自產自銷。陳建斌署長表示，近年來在安全飲食風潮帶動下，越來越多消費者對於基因改造與無法追溯產地來源的產品產生疑慮。然而國產大豆都是由各改良場培育產出，不但是“非基因改造”，更擁有『臺灣農產生產追溯』，讓食品安全看得見、民眾得以放心食用。而這些也都是國外進口的低價黃豆所無法比上的，因此，近來也帶動更多消費者願意購買國產大豆。不過鑒於目前市面上幾乎沒有用國產豆製造的豆漿，陳署長說，該署特率先與農民採購大豆，並委託義美公司代工製造出完全未添加防腐劑其他食品添加劑、常溫可保存的國產黑豆豆奶與黃豆豆奶豆奶利樂包，主打100%國產大豆、100%臺灣在地製造，即日起，消費者只要於新北市農會真情食品館、漁夫鮮撈、台灣好農、買新鮮4大電商及義美門市均可購得，且只要15元，就能喝到250毫升的國產非基改豆漿！最後，陳署長並表示，希望透過這次國產豆奶上市活動的推廣，藉此帶動相關食品業者選用國產大豆原料，與開發出更多樣化的大豆加工產品。同時也呼籲民眾多多購買國產大豆製品，以實際行動支持農民，不僅提高農友收益，也能確保消費者能吃到台灣大豆的好滋味。（圖說一：陳建斌署長（左四）出席農糧署舉行『國產豆奶上市』記者會)（圖說二：農糧署署長陳建斌(左)出席『國產豆奶上市』記者會）。