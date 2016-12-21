？？？ 遇到校園欺凌怎麼辦？遇到詐騙與盜竊怎麼辦？一時控制不住自己情緒怎麼辦？……這些令孩子、家長、老師揪心的問題，在一本名為《孩子，你該如何自我保護》的安全教育讀本書中一一得到回答。我們特別採訪了該書作者、安全教育專家、方法學家吳甘霖先生。他針對應對校園欺凌，如何自我保護，發表了許多精彩的觀點及實用的意見。

與其忍氣吞聲，不如奮起抗爭

？？？？「校園欺凌，給成長的青少年造成了極大傷害甚至終身的陰影，也讓廣大家長揪心。要解決這一問題，當然需要在根本上改善校園安全環境。與此同時，也需要學生們學會自我保護。」吳甘霖開門見山地說。

？？？？那麼，廣大學生該如何應對校園欺凌，實現自我保護呢？

？？？？吳甘霖說：「首先要提高敢於與校園欺凌做鬥爭的勇氣。在校園欺凌中，受害者往往怕事，默默承受而不敢反抗和告發欺凌者，導致受到傷害不斷加深。因此，要避免忍氣吞聲，避免成為那個「好捏的柿子」，而要採取積極有效的方式，進行抗爭。」

？？？？為此，吳甘霖引用了《法律與新聞》雜誌上刊登的一則故事「女大學生自稱黑老大『干孫女』演繹鬧劇」——

？？？？來自不同地區的幾個同學麗麗、琪琪、欣欣、露露和李嬌住在一個宿舍，一開始一切都很正常，可是在下半年，李嬌每天都有很多電話，幾個女孩了解之後知道舍友李嬌和黑社會有關係，居然還是一個黑社會老大「阿公」的干孫女，被稱作「大小姐」。

？？？？之後，李嬌就利用這一身份勒索舍友們，讓大家不斷拿錢給自己。更讓人髮指的是，她還對宿舍的每個人發號施令，就像一個「手掌身殺大權」的女王。她的種種做法，到了讓人髮指的程度，如要有的同學在宿舍里脫光衣服，親自或脅迫她們相互實施手掐、夾指。對其中的一個同學不順眼，就讓大家去打她，必須用針把她的手扎出血來。幾個女孩為了自己和家人的安危只能盡心供奉這位「女王」。

？？？？這件事一直持續了幾個學期，直到其中一個女孩無法忍受逃出學校不參加考試，最終在老師的再三詢問下才揭開這個事件的真相。老師告訴家長，一起向公安局報案，她們的噩夢才算結束。

？？？？原來，李嬌口中的「阿公」、「海叔」等黑社會的人，根本就是子虛烏有，全都是她自己想減肥、美容又無錢支付花費，自己編造出來的謊話。然後通過接電話，「指令」別人，或傳「指令」，對室友進行威脅、恐嚇，李嬌共從幾位同寢室的同學手中勒索錢財達5萬余元。

？？？？之後，因涉嫌敲詐勒索，李嬌被逮捕並判處李嬌有期徒刑 6年。

？？？？讓人難以理解的是：一群已經是大學生的女生，竟然在這樣一場敲詐的騙局中，還如此懦弱，並相互傷害。真的是太讓人失望與痛惜了。

？？？？在大多數情況下，校園欺凌都是強者欺負弱者，人多勢眾的欺負勢單力薄的。而在這種情況下，選擇一味忍讓的青少年學生就更多了。即使事實已暴露，受害的學生與家長，往往採取只接受道歉或讓孩子轉校的方式，不敢正面抗爭。

？？？？但是，這種方式毫不足取，在吳甘霖 《孩子，你該如何自我保護》一書中，收錄了不少例子，說明這樣做這不僅會加大傷害，而且會縱容欺凌者，讓其更加肆無忌憚。《法律與生活》雜誌上刊登的一篇《老師「罵死學生案」一審落幕 罵人者被判刑一年》的文章，就報導了一位粗暴教育聞名的汪老師，對曾經是班上的「三好學生」丁小婷多次謾罵，這位學生一忍再忍，最終被迫跳樓的悲劇。

？？？？與上述情況相反，吳甘霖講述了一個他曾當記者時採訪的一起老師對初中女學生進行性侵害的案件。這位老師常用幫助學生輔導功課為名，把女學生叫到自己宿舍，採用語言挑逗和動手動腳的方式，去猥褻、誘姦學生，有時甚至採取強暴的方式，直接強姦學生。先後有5個女生受害。

？？？？這個案件後來得以撕開內幕，來自一個名叫方方的女孩，當老師採取威逼利誘的對她圖謀不軌時，她不僅沒有上當，而且向家長和有關部門反映，將這位不良老師繩之以法。

？？？？吳甘霖問過方方這樣一個問題： 「為什麼別的同學不敢，你就敢呢？」 她回答說：「我不管別人敢不敢，只要我覺得不合理，我就不會任人欺凌。因為我堅信邪不壓正。」

？？？？對此，吳甘霖引用了一句有哲理的話：「人有三分怕虎，虎有七分怕人。」只要我們敢於向校園欺凌的人說不，校園欺凌的現象就會越來越少。

遇到校園欺凌，以智慧方式有效處理

？？？？吳甘霖說，要勇於向進行校園欺凌的人鬥爭，但是也得注意策略。

？？？？他引用了 《京華時報》「校園暴力發人深省」一文的案例：

？？？？16歲的高正濤，是北京丰台區某校學生。一次，走到校門口時，被一位留著長髮的人攔住，這位自稱叫洪少泉的外校生說：「明天給我帶50塊錢，我在校門口等你。」高正濤聽同學說過有人在校門口要錢的事，也知道很多同學由於害怕他們真的給錢過來。但他不給。之後幾次洪少泉都向他要錢，他都不給，洪少泉就將「價碼」不斷加上去，到後來要他拿300元。

？？？？這一天高正濤值日，留在教室打掃衛生。這時，有同學急忙趕來告訴他說：洪少泉帶了一些人，在門口揚言要教訓你。高正濤聽后心想：我惹不起，但我躲得起。於是就在教室里多呆了一會兒。但一會又有人來告訴他：那些人等不到高正濤，便通過熟人把他放在校內的自行車推到校門外了。

？？？？這時忍無可忍了。急忙走出校門，向他們去向他們要回自己的自行車，這時洪少泉便立即便吩咐帶來的十幾個將他猛揍。本來高正濤有一米七幾個頭，但在他們圍攻下根本無還手之力，更無法想像的是：洪少泉拿出隨身帶的一把尖刀，砍掉了高正濤的3個手指頭，揚長而去。

？？？？這個故事的教訓是什麼呢？除了不良少年可恨和校園管理有問題之外，對這個學生而言，十分重要的一條就是：要學會更多鬥智而並不是硬拼。以智慧的方式去戰勝欺凌。

？？？？第一，任何時候都要保持冷靜，避免盲目衝動。

？？？？在這個案例中，這個同學聽說那個外校生帶著一般人到門口要收拾自己，開始的時候也是冷靜的，所以沒有出去。但是，一聽說對方拿了自己自行車，就一下亂了方寸，直接出去了。見到那麼多人在外面要對付自己，也沒有警惕，而是與對方「硬碰硬」，這樣受到傷害的可能性就大了。

？？？？第二，保持主動。面對別人拿單車，如果不「上鉤」，就能保持主動。但一「上鉤」，就可能成為「被宰的羔羊」了；

？？？？第三，發現自己弱小或寡不敵眾時，可以及時報警或向學校有關領導、老師同學或警衛反應，這樣不僅能減少傷害，也能更好地解決問題；

？？？？面對類似情況如何做得更為智慧？且看《賀州日報》的一則報導——「面對敲詐勒索學生機智脫險」：

？？？？一天，昭平五中初二學生黃某某等一行同學去踢球。當踢得正起勁時，他們發現有４名形跡可疑的年輕人，悄悄走進足球場並在他們放衣服的地方坐下。

？？？？黃某某等人見情形不對，便停止了踢球，想拿走自己的衣服。但是這幾個人以借球為由，有意向他們挑釁，到後來竟然讓他們拿出錢來，黃某某等人不肯。在大家爭執的過程中，黃某某發現這些人中的一個，悄悄走開了，估計他們是去糾集同夥，便示意坐在一旁觀看踢球的盧某某同學出去報警。

？？？？盧某某立即反應過來，悄悄離開體育場，飛快地撥打了１１０，同時又打電話告訴班主任和五中政教處的值班老師。

？？？？果然，那幫壞小子又糾集了４名同夥，手持磚頭逼近黃某某等人。但是，警察及時趕到。這些壞小子一見，趕緊慌慌張張逃走了。

？？？？這個故事，給了我們幾點重要啟示：發現有不對，趕緊報警求援。在這方面，行動迅速十分重要。同時，去請「救兵」時可採取「多重保險」：同時向110報警和老師彙報。這樣，哪一路人馬先到，都會加強威懾力，更不會誤事。

？？？？看到這樣的結局，我們是不是佩服這幾個學生？這個故事告訴我們：機智+勇敢=成功。

自己難以解決，及時反應求助

？？？？安徽多家媒體，曾經以「安徽小學生遭班幹部勒索 曾被逼吃屎喝尿」為題，報導了在蚌埠懷遠縣一所小學里的一個副班長小J，他被班主任授予檢查作業和背書的權力，不料這個小J，竟利用這份權力，先是要同學們送零食給他，之後變本加厲，要大家送錢給他。如果不給，就不能通過檢查，甚至要被逼吃屎喝尿。

？？？？不少孩子怕了，就只好給他送錢，有一個叫小強的孩子竟然送了幾千元錢給他。這些錢都是偷家裡的。家長髮現不對，孩子才說出實情。家長們相互一了解，立即向有關部門報案，這才結束了這件荒唐且讓人心寒的事情，最後，班主任和校長被停職。

？？？？那麼，孩子們為什麼會屈服於「施暴者」呢？他們的回答是：主要是怕這個班幹部，也怕向老師反應后，不僅得不到支持，還有可能受到更大的壓迫。他們從來沒有想到：他們可以反抗這個壞學生，也可以向父母反映求助。也許在看到班主任和校長都被停職的時候，他們才會恍然大悟：原來還有其他方式，有其他更好的選擇啊！

？？？？實際上，這種情況並非個別。遭遇校園欺凌，一些青少年總是有這樣那樣的顧慮，害怕被家人知道罵自己，害怕被朋友知道笑話自己，更怕受到壞人更深的傷害……於是他們先是自己扛著忍著，這樣不僅無助於問題的解決，反而有可能進一步讓傷害加深。

？？？？對此，我們一定要明確：

？？？？第一，如果發生了校園欺凌，就要及時地告知自己的父母、老師等。不要等到別人問你的時候，才被動告知問題。

？？？？第二，不要不好意思開口，或認為「講了也沒有用」，一個人覺得邁不過去的坎，可能在與別人進行交流后，就會柳暗花明了

？？？？第三，如果遭遇很嚴重的傷害，而父母和老師也很難保護你或幫助你解決，那麼你還可以向其他方面如新聞媒體、司法機關等求助。尤其是目前國務院和教育部門都已下文要制止校園欺凌的情況下，如果及時反應，就更容易得到支持與幫助了。

小心矛盾瞬間升級並被兇器傷害

？？？？不少校園暴力，來自於孩子之間甚至是同學之間。

？？？？這個階段的人，往往情緒不穩定，易衝動，尤其是獨生子女的這一代，自我中心很強，一遇抵抗，不好的情緒就容易瞬間升溫，容易很快以極端的方式使用暴力。這是大家要牢牢記住的。

？？？？《京華時報》曾報導了一則「成都16歲學生被同學刺死」的新聞：

？？？？一天晚上，在晚自習期間，成都某校的一個班上，有同學不遵守紀律，當時老師不在場，班長出面制止未果。這時，一個姓曾的學生幹部挺身而出，對不守紀律的同學進行了批評。

？？？？自習結束后，有同學在微信群上說起了晚自習上發生的事。那位被批評的同學看后，覺得太丟面子了，便在寢室熄燈后，糾集幾個同學到曾同學，與他理論。

？？？？理論過程中，雙方的矛盾不僅沒被化解，而且還有所升溫，還發生了肢體推搡。這時候，那位來找麻煩的同學惱羞成怒，掏出尖刀，一刀捅在曾同學胸部，導致他很快身亡。

？？？？反思這個案例，我們當然覺得曾同學維持課堂秩序的做法沒有什麼不對，同時也譴責那位殺人的學生，但是有這樣一些教訓是值得記取的：

？？？？第一，當矛盾起來的時候，要格外冷靜，要考慮到矛盾激化和升溫后，有可能刺激到對方，讓對方失去理智，讓對方採取衝動的舉動。因此，要學會「結果思維」，考慮到什麼樣的行為會導致不好的結果，從而控制盲目衝動。

？？？？第二，不要輕易去「冒犯別人」，也要與「被冒犯情結」作鬥爭。

？？？？青少年在成長過程中，自尊心強，十分好面子。假如覺得誰看不起自己，不給自己面子，往往就容易氣憤和暴露，輕則吵架，重則動刀或下毒。

？？？？但是，這樣的結果會如何呢？往往是傷人傷己。那麼，該怎麼辦呢？一方面，儘可能不去「冒犯」別人，另一方面也要讓自己的內心變得強大，不是那麼容易「被冒犯」。

？？？？格外值得強調的是，目前的校園欺凌和校園暴力有一突出特徵：在矛盾產生和激化后，有些人總是在你缺乏防備時，突然用兇器解決問題，往往是「一語不合，拔刀相向」。

？？？？當意識到這種風險后，我們就該有警覺，在行為上更注意方式，在有重大矛盾時，與人接觸時保持距離，不僅自己不能帶兇器，而且也要格外提防對方是否會用兇器。

？？？？注意了這些，被傷害的可能性就大大降低了。

？？？？附：《孩子，你該如何自我保護》簡介：

？？？？近日，當多起校園欺凌和大學生被電信詐騙身亡的事件發生，並成為社會熱點時，一本《孩子，你該如何自我保護》的安全教育讀本，有如「雪中送炭」，給眾多青少年提供了有效安全問題解決方案。

？？？？這本書由方法學家、自主教育管理學家吳甘霖所著。與一般只是羅列一些簡單安全技能的侵權讀本不同，此書有著讓廣大青少年「喜歡看，記得住、用得上」的鮮明特點。吳甘霖對青少年的自我管理與自我保護很有研究，並用其成果來指導自己孩子。其兒子曾被綁架，但採取吳甘霖教過的方法機智逃脫。本書通過上述故事及100個鮮活案例的分析，總結了18條實操對策與60種安全方法：遇到校園欺凌怎麼辦？遇到詐騙與盜竊怎麼辦？一時控制不住自己情緒怎麼辦？……這些令孩子、家長、老師揪心的問題，在此書中一一得到了很好回答。

？？？？「讀一本書，保一生平安。」本書能幫助青少年樹立生命至上、對己負責的觀念，讓他們在碰到安全問題時主動不被動，遇事不怕事，以最佳策略應對問題，轉危為安甚至反敗為勝，更加健康平安地成長。