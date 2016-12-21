大福彩頭獎槓龜中央社 (2016-12-21 22:05)
（中央社台北2016年12月21日電）第1050102期大福彩今晚開獎，中獎號碼為39、3、32、28、33、2、38，特別號為11，派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有2中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有80注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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