（中央社台北2016年12月21日電）第105305期今彩539開獎，中獎號碼2、8、19、27、3。派彩結果，頭獎5注中，每注可得新台幣480萬元。



貳獎214注中獎，每注可得2萬元；參獎7404注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼542，正彩11注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼1673，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。