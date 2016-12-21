夏普停供電視面板 三星多方謀求替代方案中央社 (2016-12-21 21:58)
（中央社記者姜遠珍首爾2016年12月21日專電）南韓媒體今天報導，三星電子因鴻海旗下夏普通知將停止供應LCD面板後，正在多方談判謀求替代方案。
韓媒報導，南韓電子業界消息人士透露，除自家供應鏈內的三星顯示器外，中國面板廠商和LG顯示器都被列為候選供應商。
韓聯社報導，鑒於夏普停供造成的300萬到500萬片電視面板缺口，僅占三星需求總量的5-10%，業界認為，三星用LG面板的可能性不大。
三星有關人士證實，確已向LG提出採購意向。
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