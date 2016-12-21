聖多美原是無人島 曾為奴隸交易中心中央社 (2016-12-21 21:57)
（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2016年12月21日專電）聖多美普林西比共和國與中華民國斷交。這個位於幾內亞灣的非洲第2小國原是無人小島，15世紀被葡萄牙探險家發現，16世紀成為殖民地，成為大西洋奴隸交易商業中心。
1975年聖多美脫離葡萄牙獨立，1990年憲法允許多黨選舉和限制總統2個5年任期的規定。
聖多美是非洲僅次於塞席爾共和國（Republic of Seychelles）的第2小國家，土地面積約1000平方公里，人口大約17.2萬，主要以非洲與葡萄牙後裔為主，生活中處處充滿融合非洲與歐洲氣息文化。官方語言是葡萄牙語，因而成為全球講葡萄牙語中的最小國家。
聖多美在海外設有使館的國家僅6個，包括非洲的安哥拉與加彭共和國，歐洲的葡萄牙與比利時，美洲的美國，以及亞洲的中華民國。如今與中華民國斷交後，只剩下5國。
1991年陀沃達（Miguel Trovoada）當選總統直到2001年卸任。
他在任期間於1997年5月與中華民國建交。
2009年聖多美與鄰國奈及利亞簽署海軍同盟，共同保護石油藏量豐沛的幾內亞灣（Gulf of Guinea）。隔年，聖多美公開向國際招標開採石油。
2011年賓多（Manuel Pinto da Costa）贏得大選就任總統，仍與中華民國保持友好關係。兩國往來密切，中華民國提供豐沛技術與慈善援助，包括農業、水利、畜牧、民間義診與慈善捐贈等。
今年8月獨立民主行動黨（Independent Democratic Action）、曾經擔任過總理的75歲卡瓦留（Evaristo Carvalho）當選總統，4個月後宣布與中華民國斷交。
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