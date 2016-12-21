陸學者再提一中 要台灣提防雪崩斷交中央社 (2016-12-21 22:08)
（中央社記者張淑伶上海21日電）總統蔡英文表示，陸方在外交上的打壓與誰執政無關，大陸學者盛九元說，重點是執政者要接受「一中內涵」的兩岸溝通基礎，否則台灣須提防邦交國主動選擇下的「雪崩式斷交」。
聖多美普林西比和台灣斷交，大陸外交部讚許「聖多美普林西比回到『一個中國』原則的正確軌道上來」，但並未說明是否與其建交。
蔡英文總統對此表示，大陸對台灣在外交和國際參與上的打壓與黨派及是誰執政無關。
上海社科院台灣研究中心主任盛九元表示，對比過去8年前總統馬英九執政期間，兩岸在台灣的外交關係上是「客氣善意」的，陸方沒有主動挑起爭議，「這非常明顯」，即使2013年甘比亞與台灣斷交，也是甘比亞主動所為。
但他也同意，兩岸關係歸根結柢和誰執政的確無關，重點是執政者需接受以「一中」為核心內涵的對話基礎。
他表示，兩岸現在的各種狀況，是因為沒有好的對話溝通管道，而對大陸來說，溝通需要有「共同的政治基礎」。
盛九元說，他並不清楚大陸是否介入聖多美普林西比和台灣斷交的具體細節。但若台灣在這段時間的外交上感受到壓力，他認為必然和執政者在兩岸關係上的態度有關。
他說，很多國家建交並非只為直接的金錢利益，而是有更全面的考量，隨著大陸國力的提升，不需要大陸主動出手，台灣須提防邦交國主動選擇下的「雪崩式斷交」。
他表示，國際空間與外交問題很複雜，涉及國家對自身利益的訴求，「譬如甘比亞」，但只要兩岸有好的溝通，台灣的壓力會比較小。 1051221
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