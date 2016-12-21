夏普停供三星面板 市場生態面臨質變中央社 (2016-12-21 22:06)
（中央社記者潘智義台北21日電）專業市調機構IHS指出，夏普決定從2017年起停止提供三星、海信電視面板，以確保自家面板供應自家夏普電視品牌所用，將促成面板廠、電視品牌與組裝廠垂直整合。
IHS顯示研究部門認為，2017年起電視面板，與電視整機供應鏈將劇烈重整，並且具有蝴蝶效應。在電視面板平均尺寸不斷上升，以及產能供給增加有限的情況下，尤其是電視領導品牌將大幅採取電視面板固樁的積極做法，且面板、代工、品牌垂直整合模式將更加明顯，電視與面板市場長期將面臨質變。
夏普電視品牌將2017年全球出貨計畫之前的600萬台上調至1000萬台以上，主要目標增長市場是中國和亞太地區。特別是針對中國的天虎計畫，鎖定在液晶電視的焦點尺寸45吋、50吋、60吋、70吋。這些面板的主要供貨來源便是夏普面板廠與台灣的群創。
IHS分析，夏普決定在2017年減少對於三星、海信面板供應，影響屬於長期，且會帶來面板供應鏈質變。換言之，雖然中國大陸面板廠在2017年持續新開面板廠能，但其生產策略不斷逐步減少32吋，而提升43吋、49吋、55吋等大尺寸方向轉換，因此每個面板製造商都在2017年有供給上的限制。
因此，對於那些增加面板供應給三星、海信電視品牌的面板製造商來說，其將不得不削減對其他電視品牌的面板分配。
換言之，蝴蝶效應正在向業界傳播，一些電視品牌或製造商，尤其是規模較小，市場地位較弱的廠商的可取得的面板將被削減，並且在一定程度上有被擠出市場的風險。1051221
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