（中央社台北21日電）第1050102期大福彩今晚開獎，中獎號碼為39、3、32、28、33、2、38，特別號為11，派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有2中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有80注中獎，各得獎金4000元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1051221