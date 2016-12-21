















英雄出少年,來看一位很會做生意的年輕人,二十八歲的賴沛泠，高中畢業就出社會，兼好幾份工作，但收入仍然有限，令她感覺技術很重要，參加職訓班，考到4張證照，創業開消防機電公司，就連總統府也是她的客戶。無論是檢測救助袋拉力，或是量測消防水管水壓，還是在消防泡沫下穿雨衣採樣，全部都難不倒她，她就是青年老闆賴沛泠，別看她是女生又個頭小小，現在她已經是13人公司的老闆；而當初會走進這一行，就是她深覺技能很重要，即使全身弄得髒兮兮，也不覺怎樣。==創業女青年 賴沛泠==就是要爬高然後要碰機組 手一定會黑或是要進入汙物室全身都會臭我朋友都會說為什麼妳全身都是屎味工作有實作部分 我很有興趣我覺得有一些臭味什麼其實都可以洗今年28歲的她，高中畢業後就進入職場工作，最多的時候一天兼4份工作，有次協助朋友做消防網站時，覺得很有前景，因此就南下到雲嘉南分署"消防安全設備管理班"受訓，結訓時候取得4張證照，創立小公司，憑著精製化的定位跟市場做區隔，打出好成績，就連總統府也是她們客戶，這看在當初協助她創業的雲嘉南分署，也覺得欣慰。==勞動部雲嘉南分署長 柯呈枋==她打破傳統刻板印象也證明行行出狀元 職業不分性別而且樹立出很專業很熱忱的技術形象創業五年多來，年營業額從一百萬成長到兩千萬元，員工最多時達三十人，證明她走出自己的路，因此她也鼓勵想創業的青年，主動才會獲得，機會掌握在自己手上。記者 溫正衡 台南報導