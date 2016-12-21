















立法院內政委員會今天審查不當黨產委員會106年度預算，同時也是黨產會主委顧立雄首次接受備詢，他會前受訪表示，而為了黨產會預算審查順利，民進黨團立委一路護航，卻不見國民黨動員出席。不當黨產處理委員會主委顧立雄，上午出席內政委員會，要提出黨產會106年度的預算報告，這也是他從立委轉任主委後，首次接受備詢。==不當黨產處理委員會主委 顧立雄==第一次的角色互易這樣子現在站在這個位置上感覺要戴著無形的鋼盔心情還可以啦 還可以準備著接受第一次被質詢挑戰顧立雄希望預算審查能夠順利通過，綠營立委也很給面子，一路護航。==民進黨立委 趙天麟==經過幾天的媒體報導似乎有點模糊了焦點似乎甚至呈現好像是您主動去找他談你可不可以還原一下這到底怎麼一回事==不當黨產處理委員會主委 顧立雄==絕對是由國民黨這邊由詹啟賢他說他代表國民黨他有經過充分的授權那麼他首先透過律師來跟我接觸利用機會，讓顧立雄把與國民黨進行協商的過程，再次說清楚講明白，反觀國民黨，不見動員出席，好不容黨團總召出現，免不了被追問一番。==國民黨團總召 廖國棟==黨團成員認為這次所謂的行政契約密室協商這件事情讓黨團的成員有點進退失據因為有很多事情我們不知道我們怎麼去詢問國民黨團似乎對黨部與黨產會協商一事，沒有被告知，有諸多不滿，是否因此對質詢顧立雄的意願不高，廖國棟強調，先讓民進黨詢問，比較有攻防概念。==不當黨產處理委員會主委 顧立雄VS國民黨立委 王育敏==我已經公開的講了只要國民黨來申請我們都會准許你怎麼會把一個法定義務的事項變成是扭曲變成是一個申請許可事項這就是你荒謬的地方藍營立委認為無法支付黨工薪水是違法行為，認為黨產會未依法行政，而且黨產會的7個委員並不具有公務人員資格，質疑黨產會知法玩法。記者 郭采彥 蔣龍祥 台北報導