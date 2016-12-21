首回立院備詢 顧立雄:戴著無形的鋼盔公視 (2016-12-21 00:00)
立法院內政委員會今天審查不當黨產委員會106年度預算，同時也是黨產會主委顧立雄首次接受備詢，他會前受訪表示，而為了黨產會預算審查順利，民進黨團立委一路護航，卻不見國民黨動員出席。
不當黨產處理委員會主委顧立雄，上午出席內政委員會，要提出黨產會106年度的預算報告，這也是他從立委轉任主委後，首次接受備詢。
==不當黨產處理委員會主委 顧立雄==
第一次的角色互易這樣子
現在站在這個位置上
感覺要戴著無形的鋼盔
心情還可以啦 還可以
準備著接受第一次被質詢挑戰
顧立雄希望預算審查能夠順利通過，綠營立委也很給面子，一路護航。
==民進黨立委 趙天麟==
經過幾天的媒體報導
似乎有點模糊了焦點
似乎甚至呈現好像是您主動去找他談
你可不可以還原一下
這到底怎麼一回事
==不當黨產處理委員會主委 顧立雄==
絕對是由國民黨這邊
由詹啟賢他說他代表國民黨
他有經過充分的授權
那麼他首先透過律師來跟我接觸
利用機會，讓顧立雄把與國民黨進行協商的過程，再次說清楚講明白，反觀國民黨，不見動員出席，好不容黨團總召出現，免不了被追問一番。
==國民黨團總召 廖國棟==
黨團成員認為這次所謂的
行政契約密室協商這件事情
讓黨團的成員有點進退失據
因為有很多事情我們不知道
我們怎麼去詢問
國民黨團似乎對黨部與黨產會協商一事，沒有被告知，有諸多不滿，是否因此對質詢顧立雄的意願不高，廖國棟強調，先讓民進黨詢問，比較有攻防概念。
==不當黨產處理委員會主委 顧立雄VS國民黨立委 王育敏==
我已經公開的講了
只要國民黨來申請
我們都會准許
你怎麼會把一個法定義務的事項
變成是扭曲
變成是一個申請許可事項
這就是你荒謬的地方
藍營立委認為無法支付黨工薪水是違法行為，認為黨產會未依法行政，而且黨產會的7個委員並不具有公務人員資格，質疑黨產會知法玩法。
記者 郭采彥 蔣龍祥 台北報導
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