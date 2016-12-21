















美股走揚，但台股未受到激勵，在市場觀望氣氛濃厚下，今天開盤以小跌7.47點開出，目前指數震盪小跌。今天電子股與金融股同步下挫，表現弱勢。另外，台積電、日月光等權值股也同步走跌，影響整體電子股指數下挫，表現弱勢。金融股同樣弱勢表現，類股指數下挫，連帶影響大盤震盪小跌。