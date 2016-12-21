市場觀望氣氛濃厚 台股開盤小跌7.47點公視 (2016-12-21 00:00)
美股走揚，但台股未受到激勵，在市場觀望氣氛濃厚下，今天開盤以小跌7.47點開出，目前指數震盪小跌。
今天電子股與金融股同步下挫，表現弱勢。另外，台積電、日月光等權值股也同步走跌，影響整體電子股指數下挫，表現弱勢。金融股同樣弱勢表現，類股指數下挫，連帶影響大盤震盪小跌。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．LOHAS 背包．LONGCHAMP 後背包．Lulu 肩背包．KIRO 肩背包．Hugo 斜背包．Ed Hardy 後背包．Samsonite 後背包．Sony 後背包．戴爾 背包．DOMO 斜背包．冰河 背包．legend 背包．Gold 斜背包．TW 後背包．Kids 後背包．flying 背包．the north face 背包．LV 背包．Outdoor 後背包．horse 背包．ensoen 背包．ONYX 肩背包．筒型 背包．束口後背包．Lee 背包．vertex 背包．Solo 背包．NIKE 後背包．胸前 背包
- 【PEPPER`S 天馬包】MOJO超輕量多層空氣包(小) - 紫
- 綠犀牛 for SAMSUNG 黑色環保碳粉匣 ML-D3470B
- MAUBOUSSIN Rose Pour Elle 夢寶星瑰麗女性淡香精 100ml
- ZOOT專業級8吋肌能鐵人短褲(男) Z1506030 (黑雅仕紅)
- 【PEPPER`S 天馬包】牛皮桃樂絲方塊提包 - 灰藍
- agnes b. 小b吊飾皮革鎖包(黑)
- Intel i5-6400+技嘉 Z170-HD3 DDR3主機板
- satana - 人文簡約水桶包 - 丹寧灰
- 【ORIENT】東方錶經典機械錶-中金(FES00001W)
- YSL 極緻旅行限定唇盤 0.7gx8色 獨家限量 海外航空版
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》