體驗虛擬科技火警逃生 高市消防局推廣公視 (2016-12-21 00:00)
火災逃生訓練，也結合最新科技，民眾將可以透過VR，體驗4D火警時的狀況。這款軟體遊戲目前設在高雄市消防局防災教室，提共民眾免費體驗，
房間裡火苗竄出，民眾躲往安全的區域，或者關上房門杜絕煙霧擴散，並且用毛巾將縫隙遮蔽後，才算闖關成功。這是高雄市消防局與文藻大學產學合作，搭配VR實境，所推出的火災逃生及應變訓練遊戲。
==文藻大學數位內容管理系主任 郭大維==
為了讓每個民眾都能體驗到
所以我們有開發了兩種模式
一個是剛才說的VR模式
一個是一般模式 一般模式
就不需要用到這個
虛擬實境的眼鏡
就是直接在手機上操作
然後跟著這個環境去體驗
這款遊戲，除了民宅火警，也有車上火災逃生演練，目前建置在消防局防災教室隨時供民眾體驗，除了VR也有APP軟體可下載，未來也將成為高雄各級學校的教學課程之一。
==高市消第二救災救護大隊組長 蘇裕銘==
平常宣導是由我們的
一個消防同仁 去做所謂的上課
然後甚至如果他講不好的話
民眾可能就會 甚至打瞌睡
（利用）虛擬實境
（民眾）他可以知道說哪邊有火
甚至哪邊怎麼樣去使用滅火器
甚至他怎麼樣去做避難逃生
消防局表示，災害類型不同，未來也會推出地震逃生或透天厝火警逃生等訓練遊戲，希望多元增加民眾的救災防護知識，遇到緊急狀況可以救人也自救。
記者 王柔婷 許政俊 高雄報導
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