















火災逃生訓練，也結合最新科技，民眾將可以透過VR，體驗4D火警時的狀況。這款軟體遊戲目前設在高雄市消防局防災教室，提共民眾免費體驗，房間裡火苗竄出，民眾躲往安全的區域，或者關上房門杜絕煙霧擴散，並且用毛巾將縫隙遮蔽後，才算闖關成功。這是高雄市消防局與文藻大學產學合作，搭配VR實境，所推出的火災逃生及應變訓練遊戲。==文藻大學數位內容管理系主任 郭大維==為了讓每個民眾都能體驗到所以我們有開發了兩種模式一個是剛才說的VR模式一個是一般模式 一般模式就不需要用到這個虛擬實境的眼鏡就是直接在手機上操作然後跟著這個環境去體驗這款遊戲，除了民宅火警，也有車上火災逃生演練，目前建置在消防局防災教室隨時供民眾體驗，除了VR也有APP軟體可下載，未來也將成為高雄各級學校的教學課程之一。==高市消第二救災救護大隊組長 蘇裕銘==平常宣導是由我們的一個消防同仁 去做所謂的上課然後甚至如果他講不好的話民眾可能就會 甚至打瞌睡（利用）虛擬實境（民眾）他可以知道說哪邊有火甚至哪邊怎麼樣去使用滅火器甚至他怎麼樣去做避難逃生消防局表示，災害類型不同，未來也會推出地震逃生或透天厝火警逃生等訓練遊戲，希望多元增加民眾的救災防護知識，遇到緊急狀況可以救人也自救。記者 王柔婷 許政俊 高雄報導