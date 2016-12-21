















屏東又有醫院傳出經營危機。老牌的國仁醫院，是屏東最大外科醫院，風聲醫院債務超過2千萬貨款，院長夫人也因欠下好幾千萬債款失蹤。醫院表示薪水目前發放正常，其它問題會公開說明。屏東最大的外科醫院，國仁醫院，在地經營口碑不錯，但上週卻傳出醫院已經積欠貨款超過2千萬元，林姓院長夫人也因為積欠地下錢莊千萬債款失蹤。==屏東縣刑警大隊偵二隊長 鍾春龍==家屬確實有向我們警方來通報一個協尋人口的部分那本局目前也通報各分局全力來找尋林女下落警方證實，院長夫人家屬在11月底報案，但還不確定是欠債被擄走，還是自己避風頭。其實在地經營將近30年的國仁醫院，地方上都知道，還另有一間院長夫人開的育生醫院，疑似育生醫院經營不善，拖累國仁。==屏東縣衛生局長 薛瑞元==醫政科這邊的同仁每天都會請他們提供 醫院那邊提供報表過來我們去監測他的住院病人跟醫護人員狀況屏東縣衛生局也證實國仁有財務問題，目前密切觀察，若門診和住院有異常，將會優先協助安排重症病人轉院。國仁醫院初步則表示，目前薪水發放正常，債務問題會在中午過後公開說明。記者 王介村 許政俊 屏東報導