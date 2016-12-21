屏東國仁醫院 傳積欠貨款逾2千萬元公視 (2016-12-21 00:00)
屏東又有醫院傳出經營危機。老牌的國仁醫院，是屏東最大外科醫院，風聲醫院債務超過2千萬貨款，院長夫人也因欠下好幾千萬債款失蹤。醫院表示薪水目前發放正常，其它問題會公開說明。
屏東最大的外科醫院，國仁醫院，在地經營口碑不錯，但上週卻傳出醫院已經積欠貨款超過2千萬元，林姓院長夫人也因為積欠地下錢莊千萬債款失蹤。
==屏東縣刑警大隊偵二隊長 鍾春龍==
家屬確實有向我們警方來通報
一個協尋人口的部分
那本局目前也通報各分局
全力來找尋林女下落
警方證實，院長夫人家屬在11月底報案，但還不確定是欠債被擄走，還是自己避風頭。其實在地經營將近30年的國仁醫院，地方上都知道，還另有一間院長夫人開的育生醫院，疑似育生醫院經營不善，拖累國仁。
==屏東縣衛生局長 薛瑞元==
醫政科這邊的同仁每天都會
請他們提供 醫院那邊提供報表過來
我們去監測他的住院病人
跟醫護人員狀況
屏東縣衛生局也證實國仁有財務問題，目前密切觀察，若門診和住院有異常，將會優先協助安排重症病人轉院。國仁醫院初步則表示，目前薪水發放正常，債務問題會在中午過後公開說明。
記者 王介村 許政俊 屏東報導
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