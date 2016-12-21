國道五號假日實施高乘載管制。但有民眾向交通部陳情，表示走山路、常造成孕婦身體不適希望放寬限制。交通部決定為了照顧孕婦，從12月31日開始，只要車上有孕婦、不受國道高乘載管制的限制



小心繫上安全帶，懷有5個月身孕準備開車出門的張媽媽，一聽到交通部將從元旦連續假期開始、放寬孕婦不受連假，國道高乘載管制措施的限制，覺得以後回彰化娘家，自己開車就很方便。



==孕婦 張淑兒==

現在變成說我一個人

要回娘家都是可以的

對我們就是新婚家庭

或是小家庭來說方便很多



高公局宣布，從12月31日開始，孕婦將不受國道高乘載管制的限制，不過必須準備有醫師簽名的''孕婦健康手冊''及附照片身分證明文件，才能通行。但高公局強調，為避免有爭議，就算用肉眼、就可以辨識已經懷孕好幾個月的婦女、還是要出示這兩項文件，才能通行。



==高公局交管組副組長 陳廷才==

國道入口的檢查處希望

用路人能夠主動的出示

孕婦健康手冊的第8頁

也就是出示產檢的記錄

因為在這一頁裡面

有產檢醫師的簽名

以及準媽媽的簽名



高公局表示，去年接到民眾反映，國道五號，週日實施高乘載，讓車上未滿三人而且有孕婦的，就必須改走北宜公路，但路程顛簸，容易造成孕婦身體不適。但高公局強調，五楊高架道路是常態實施高乘載，所以不適用，因此明年起，五楊高架道路是唯一一條沒有放寬孕婦不受高乘載管制的國道。如果違法行駛，將處以6百到1千2的罰鍰。



記者 李志華 謝其文 台北報導