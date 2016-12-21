經濟部產創條例修法 推租稅減免利多公視 (2016-12-21 00:00)
為吸引外資投資，與扶植新創產業，經濟部通過，''產業創新條例''七大修法內容，重啟各項租稅減免利多，將在明年1月,送交行政院會討論， 爭取下會期立院審查通過!另外,生技新藥條例修正草案,也在上午進行審查,
為落實總統蔡英文,"五加二"創新研發產業計畫,日前行政院通過,生技新藥產業發展條例,第三條修正草案，將放寬高風險醫療器材適用範圍門檻，另外"新興生技醫藥產品",也將納入該條例適用範圍,未來包括精準醫療、基因治療、細胞治療等相關產業,都將受惠。不過,部份立委認為,不能只是鬆綁,卻沒有配套措施,否則浩鼎案,只會持續上演.
==國民黨立委 曾銘宗==
或者持有認股權
或者兼職的研究人員啊
必須每一年要就他本身的配偶
跟兩親等的利益迴避的情況
要向他的任職機構提出報告
我們真的不要再發生
類似浩鼎事件
另外經濟部工業局,昨天前往行政院報告"產業創新條例"修法內容，會後行政院拍板,七大修法方向，包括達門檻條件的外資，盈餘分配,將免徵營所稅，統一從個人綜所稅扣繳,另外,達投資條件門檻的天使投資人,則能享有減稅優惠等措施,
==經濟部長 李世光==
（受惠)不是整體的大產業
在這一次通通都改進
因為創新創業的這一塊的政策
是優先的政策嘛
一方面避免對稅基衝擊太大
一方面啟動新創事業的推動
跟政策的效果這樣子
政府拚經濟,不僅推租稅優惠吸引外資,同時鬆綁投資門檻,拚生醫產業,希望打造另一個兆元產業,而產創條例,預計最快將在下個會期通過,新法希望能趕在明年上路.
記者黃立偉 陳立峰 台北報導
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