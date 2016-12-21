















為吸引外資投資，與扶植新創產業，經濟部通過，''產業創新條例''七大修法內容，重啟各項租稅減免利多，將在明年1月,送交行政院會討論， 爭取下會期立院審查通過!另外,生技新藥條例修正草案,也在上午進行審查,為落實總統蔡英文,"五加二"創新研發產業計畫,日前行政院通過,生技新藥產業發展條例,第三條修正草案，將放寬高風險醫療器材適用範圍門檻，另外"新興生技醫藥產品",也將納入該條例適用範圍,未來包括精準醫療、基因治療、細胞治療等相關產業,都將受惠。不過,部份立委認為,不能只是鬆綁,卻沒有配套措施,否則浩鼎案,只會持續上演.==國民黨立委 曾銘宗==或者持有認股權或者兼職的研究人員啊必須每一年要就他本身的配偶跟兩親等的利益迴避的情況要向他的任職機構提出報告我們真的不要再發生類似浩鼎事件另外經濟部工業局,昨天前往行政院報告"產業創新條例"修法內容，會後行政院拍板,七大修法方向，包括達門檻條件的外資，盈餘分配,將免徵營所稅，統一從個人綜所稅扣繳,另外,達投資條件門檻的天使投資人,則能享有減稅優惠等措施,==經濟部長 李世光==（受惠)不是整體的大產業在這一次通通都改進因為創新創業的這一塊的政策是優先的政策嘛一方面避免對稅基衝擊太大一方面啟動新創事業的推動跟政策的效果這樣子政府拚經濟,不僅推租稅優惠吸引外資,同時鬆綁投資門檻,拚生醫產業,希望打造另一個兆元產業,而產創條例,預計最快將在下個會期通過,新法希望能趕在明年上路.記者黃立偉 陳立峰 台北報導