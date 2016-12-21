















國民黨中央，預定在明年5月20號要選新任黨主席。目前除了爭取連任的現任黨主席、洪秀柱之外，其他傳出像是副主席、郝龍斌，推動「反核食」公投，另一位副主席、胡志強還主動連署，並在今天號召軍公教支持，但在活動現場，洪秀柱也意外現身。國民黨副主席郝龍斌推動「反核食」公投，另一位副主席胡志強，號召軍公教退休人員一起支持。但因為國民黨預定，在明年5月20號要進行黨主席選舉，外傳郝龍斌有意角逐，因此兩人同時現身，不禁讓人聯想，是否是對黨主席選舉表態。==國民黨副主席 胡志強==講那麼清楚是三個禮拜以前規劃的(行程)那誰也不知道 昨天會宣布這個 提前改選的事情到此刻以前 (郝龍斌)都沒講過(參選)那媒體喜歡用一定的角度看事情我沒意見但是 事情的發展當然現在還不明朗==國民黨副主席 郝龍斌==我現在 大家都注意到我正在忙現在的功課我將來如果有決定(參選與否)我一定第一時間讓大家知道當然我在這個之前我一定會徵詢我們胡志強兄的意見「郝胡合體」，是否意味著結盟，又或者是郝龍斌有沒有確定要參選，兩人都沒有把話說死。倒是黨主席洪秀柱，在這場號召軍公教支持「反核食」公投的記者會上，意外現身，引發關注。==國民黨主席 洪秀柱==大家立場都是一致的不管說連署也好 公投也好那麼 可是我覺得一直被媒體跟各界 可能有所誤解所以我一再強調我們分進合擊 樂觀其成洪秀柱表示，是特別來支持公投的，也號召軍公教人員，一起參加週末、黨中央發起的街頭活動，要求政府開放核食公聽會。至於連署公投，在推行3個星期以來，已經獲得7萬多人連署，郝龍斌也有信心，預計年底就能達到門檻。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導