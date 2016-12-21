郝胡合體推反核食公投 洪秀柱意外現身公視 (2016-12-21 00:00)
國民黨中央，預定在明年5月20號要選新任黨主席。目前除了爭取連任的現任黨主席、洪秀柱之外，其他傳出像是副主席、郝龍斌，推動「反核食」公投，另一位副主席、胡志強還主動連署，並在今天號召軍公教支持，但在活動現場，洪秀柱也意外現身。
國民黨副主席郝龍斌推動「反核食」公投，另一位副主席胡志強，號召軍公教退休人員一起支持。但因為國民黨預定，在明年5月20號要進行黨主席選舉，外傳郝龍斌有意角逐，因此兩人同時現身，不禁讓人聯想，是否是對黨主席選舉表態。
==國民黨副主席 胡志強==
講那麼清楚
是三個禮拜以前規劃的(行程)
那誰也不知道 昨天會宣布
這個 提前改選的事情
到此刻以前 (郝龍斌)都沒講過(參選)
那媒體喜歡用一定的角度看事情
我沒意見
但是 事情的發展
當然現在還不明朗
==國民黨副主席 郝龍斌==
我現在 大家都注意到
我正在忙現在的功課
我將來如果有決定(參選與否)
我一定第一時間讓大家知道
當然我在這個之前
我一定會徵詢
我們胡志強兄的意見
「郝胡合體」，是否意味著結盟，又或者是郝龍斌有沒有確定要參選，兩人都沒有把話說死。
倒是黨主席洪秀柱，在這場號召軍公教支持「反核食」公投的記者會上，意外現身，引發關注。
==國民黨主席 洪秀柱==
大家立場都是一致的
不管說連署也好 公投也好
那麼 可是我覺得一直被媒體
跟各界 可能有所誤解
所以我一再強調
我們分進合擊 樂觀其成
洪秀柱表示，是特別來支持公投的，也號召軍公教人員，一起參加週末、黨中央發起的街頭活動，要求政府開放核食公聽會。至於連署公投，在推行3個星期以來，已經獲得7萬多人連署，郝龍斌也有信心，預計年底就能達到門檻。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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