















今天是冬至，不過白天天氣仍炎陽高照，高溫達29、30度，但下午要開始變天了，明天受到鋒面快速通過影響，會開始下雨和降溫，提醒民眾，要注意天氣變化。氣象局表示，上午雖然高溫，但下午鋒面接近，雲量增多，降雨機率提高，晚間降雨漸趨明顯，明天鋒面會快速通過，將降雨又降溫，北台灣溫度降幅有7、8度，今天中南部空氣品質不好，提醒民眾出門要特別留意。