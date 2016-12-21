彰化社頭清水岩的溫泉園區，是彰化縣內唯一的碳酸溫泉泉脈，也花兩億打造，自本想委外經營，不過已經流標4次，因為這兩億元是向銀行貸款，利息一年要220萬，民眾擔心又是個花大錢的蚊子館。



原木打造的湯屋，還有戶外石砌的泡湯區，這裡是彰化縣唯一的溫泉區，地點就在清水岩露營區的旁邊，原本要以OT方式委外經營，但從6月招商至今，已經流標4次，地方原本相當期待，但現在卻可能變成蚊子館。



==清水岩生態文創協會理事長 陳慶福==

沒住的地方 只有泡個湯

因為我們周邊的配套措施

又沒有做得很好

所以人就比較沒意願來投標

所以我們真的希望

縣府要想辦法

因為既然花了這麼多錢

地方的期待也很大

要想辦法不要讓它變蚊子館



為了吸引廠商投標，每年固定權利金已經從600萬元降到200萬，但還是沒有業者有意願，彰化縣府城觀處認為，景氣不好是主因，但當初為什麼會借錢來蓋溫泉，縣府表示是要促進民間投資公共建設。



==彰化縣城觀處長 田飛鵬==

這個部分通常應用在

有一些公共建設

覺得它應該是有那個需要

也有那個價值去開發

但是在財政上面有所取捨

就是優先順序

沒辦法排到最優先的時候

通常就會走這樣一個方式



探勘後確定是溫泉，不過外界還是有疑慮，彰化縣府六年前成立觀光溫泉基金，向銀行貸款2億元，每年利息就高達220萬，如果再沒有廠商投標，恐怕就要等到明年冬天，這樣花大錢的建設，卻放著空等廠商投標，浪費的還是納稅人的錢。



邱植培 彭煥群 彰化報導