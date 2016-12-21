藍擬明年5月改選黨魁 多人有意出馬公視 (2016-12-21 00:00)
國民黨風聲要提前在明年5月改選黨主席，除了黨主席洪秀柱想要連任，黨內大老也很多人想要選。副主席郝龍斌和胡志強，今天就一同出席反核食公投記者會，部分中常委因不滿提前改選，串聯反對，讓今天的中常會，差一點開不成。
國民黨副主席郝龍斌推動反核食公投，另一位副主席胡志強，也一起來相挺，由於傳出，國民黨有意提前在明年5月選黨主席，而且郝龍斌有意角逐，兩人同時現身，是否意味結盟，兩人都沒將話說死。
==國民黨副主席 胡志強==
媒體喜歡用一定的角度看事情
我沒意見
但是 事情的發展
當然現在還不明朗
==國民黨副主席 郝龍斌==
我將來如果有決定(參選與否)
我一定第一時間讓大家知道
而黨主席洪秀柱更意外現身，引發關注。洪秀柱表示，是特別來支持公投，要求政府開放核食公聽會。
==國民黨主席 洪秀柱==
我覺得一直都被媒體
跟各界 可能有所誤解
所以我一再強調
我們分進合擊 樂觀其成
不過，國民黨傳出，要規劃黨主席提前改選，黨代表選舉也將把黃復興黨部，與一般黨代表合併選舉，引發爭議，還傳出原本預計今天的中常會闖關，中常委要串連反對。果然下午2點一到，中常會人數不足，一度宣布休息。
==國民黨中常委 游家富==
我不知道 現在只有10個人
==國民黨中常委 姚江臨==
20 30個中常委
各人有各人的想法
各人有各人的看法
我不曉得
我不能代表別人講什麼
依照國民黨的議事規定，中常會出席人數合計40人，要開得成會，至少要21人，直到一小時後，才終於湊足人數，洪秀柱才宣告開會，也讓會議氣氛，十分緊繃。
記者 綜合報導
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【美妮珠寶】天然A貨翡翠相思白玉手鍊(珍藏翡翠款)
- 【Selene珠寶】春帶彩平安扣(A貨翡翠0536)
- 綠犀牛 for Fuji Xerox 藍色環保碳粉匣(11K) CT202034
- 【Reebok】Rush系列 極限光速時尚腕錶-橘線x黑(RC-IRU-G3-P
- CHANEL香奈兒 橙光輕舞 淡香水 50ml 贈派盒及隨機小物
- 【顛覆設計】小北歐4尺電視櫃
- Emporio Armani Ceramica 晶鑽時尚腕錶-白/39mm AR1495
- 休閒鞋MISS 21 個性羅馬異材質牛皮拼接透氣休閒鞋－銀
- 《Peachy life》立體頭靠T扶手透氣電腦椅/辦公椅(6色可選)
- DELSEY法國大使 EXTENDO 3 -23吋行李箱-藍色
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》