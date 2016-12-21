國民黨風聲要提前在明年5月改選黨主席，除了黨主席洪秀柱想要連任，黨內大老也很多人想要選。副主席郝龍斌和胡志強，今天就一同出席反核食公投記者會，部分中常委因不滿提前改選，串聯反對，讓今天的中常會，差一點開不成。



國民黨副主席郝龍斌推動反核食公投，另一位副主席胡志強，也一起來相挺，由於傳出，國民黨有意提前在明年5月選黨主席，而且郝龍斌有意角逐，兩人同時現身，是否意味結盟，兩人都沒將話說死。



==國民黨副主席 胡志強==

媒體喜歡用一定的角度看事情

我沒意見

但是 事情的發展

當然現在還不明朗



==國民黨副主席 郝龍斌==

我將來如果有決定(參選與否)

我一定第一時間讓大家知道



而黨主席洪秀柱更意外現身，引發關注。洪秀柱表示，是特別來支持公投，要求政府開放核食公聽會。



==國民黨主席 洪秀柱==

我覺得一直都被媒體

跟各界 可能有所誤解

所以我一再強調

我們分進合擊 樂觀其成



不過，國民黨傳出，要規劃黨主席提前改選，黨代表選舉也將把黃復興黨部，與一般黨代表合併選舉，引發爭議，還傳出原本預計今天的中常會闖關，中常委要串連反對。果然下午2點一到，中常會人數不足，一度宣布休息。



==國民黨中常委 游家富==

我不知道 現在只有10個人



==國民黨中常委 姚江臨==

20 30個中常委

各人有各人的想法

各人有各人的看法

我不曉得

我不能代表別人講什麼



依照國民黨的議事規定，中常會出席人數合計40人，要開得成會，至少要21人，直到一小時後，才終於湊足人數，洪秀柱才宣告開會，也讓會議氣氛，十分緊繃。



記者 綜合報導