今年3月中央地質調查所，公佈土壤液化潛勢區線上查詢，年底再公佈,全國各地地質敏感區，,台北市就有八個行政區,涵蓋在山崩與地滑的區域



過去曾發生重大崩塌事故，中央地質調查所，將崩塌地點，正式列為土質敏感區，這些資料來自全國各地，民眾只要透過線上查詢系統，輸入地籍資料，就能輕鬆檢視，自家住宅是否位在地質敏感區．



==中央地調所長 江崇榮==

如果他是有一個開發行為

譬如說他房子重建

或是土地變更等等

那他必須做基地調查

地質安全評估

那去針對它的

敏感區的特性做了解

然後納入他設計規劃的一個應用



地調所強調,這次公佈地質敏感區,並非與危險區畫上等號,因為地質遺蹟,與地下水源頭,也列入敏感區,而活動斷層地震帶, 或是曾發生重大山崩與地滑,也列為敏感區.



==淡江大學產業經濟系副教授 莊孟翰==

那順向坡

那你在施工的時候

在開路的時候

就把那個底層的部分砍掉

如果遇到了地震

或是下雨等等

你看南投有些還走山

整個地質呢

國家應該注意這些問題



而根據地調所分類了地質敏感區,台北市屬於山崩與地滑的行政區,包括北投、士林、內湖、中山、南港、信義、大安與文山區,共8個行政區.不少民眾憂心房價受衝擊,但地調所表示,這是局部地區,並非全部地形,民眾在購屋,或進行土地開發時,可透過系統調閱資料,了解土地是否位處敏感區.



記者黃立偉 陳立峰 台北報導