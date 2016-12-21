學者:中想藉台聖斷交 化解內部不滿壓力公視 (2016-12-21 00:00)
對於和聖多美普林西比斷交事件，不少學者認為，中國是想藉由聖國與我斷交，來化解中國內部、對於先前蔡英文與川普通電話的不滿壓力。未來可能還會有其他邦交國有外交危機，梵蒂岡就是其中之一。
新政府上任後、發生頭一起斷交事件，表面上看似拒絕金援外交所致，但有學者認為，部分原因出自於美國下任總統川普和蔡英文通話後，中國國家主席習近平面臨內部重大壓力，所以採取這項動作，意圖藉此化解對他不滿的聲音。
==師大政治所教授 范世平==
所以可以看得出來
習近平權力並不是很穩固的
這件事情他必須要有所作為
來對他內部有交待
（未來持續呢)
我認為他很擔心
但是他也很擔心就是說
他這樣做之後 蔡英文怎麼辦
因為蔡英文內部
也面臨到獨派很大的壓力
獨派很多人對她批評說
她對中國太軟弱
對中國太軟弱的結果還換來斷交
學者也擔心兩岸在雙方內部鷹派的影響下，兩岸關係會更加對立，並陷入惡性循環，建議兩岸應好好對話，改善目前雙方關係。不過也有學者擔心未來我們還有其他邦交國有外交危機，甚至有傳聞過年前，還會有兩個邦交國可能與我斷交。
==淡江大學國際事務與戰略研究所教授 黃介正==
今天早上接到一個
朋友的line訊息 他跟我說
還有二個國家是下個月的中旬
==政大國關中心研究員 嚴震生==
現在如果說他們看到了
聖多美可以這麼做
我相信他們有些是會準備要
開始往大陸那邊移動的
前外交部長程建人也談到，之前中國就曾對外宣稱有七個我國邦交國和他們接觸希望建交，另外加上我國在歐洲唯一一個邦交國教廷，都是急需穩固關係的對象。
==前外交部長 程建人==
至於非洲這二個(邦交)國家
我看目前已經有一個國家移動了
剩下來這二個國家
難保不受一點影響
教宗呢 大概大家比較關注一點
這個很難說
不過 我想起碼黃燈總應該有
外交處境艱難，就看蔡政府如何提出有效的對策，化解這場外交危機。
記者 張志雄 吳嘉堡 台北報導
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