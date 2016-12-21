聖多美普林西比與我國斷交，根據教育部統計，現在有68位聖多美學生在台灣讀書，超過一半都拿外交部獎學金，而聖多美總統的女兒也是，對此，外交部次長侯清山表示，不會支援他們到畢業。



為了鞏固邦交，每年我外交部都會提供獎學金，資助邦交國的學生來台就讀，根據教育部統計，近五年在台灣就讀的聖多美普林西比學生數，每年都超過50位，今年度有68位，分別在台師大、台科大等學校就讀，而且有超過半數領取外交部的台灣獎學金。



==外交部次長 侯清山 vs 民進黨立委 蔡適應==

聖多美在台灣現在有42位

這兩個奬學生還要給他嗎

這個當然我們會檢討

這個老爸對我們那麼不好

還要給兒子獎學金嗎

我們會做檢討



侯清山指出，因為兩國斷交，所以獎學金不會支應到他們畢業，而正在台灣的聖國學生們聽到斷交的消息，都感到可惜。



==銘傳大學國際教育交流處長 劉國偉==

他們因為還在唸書

也快唸完了所以就覺得可惜

我們早上已經交代

請系主任跟老師極力安撫學生

我們希望學生

不要受到外界政治干擾



從外交部的台灣獎學金內容來看，每個月最少可以提供2萬5千元，今年就有34位聖國學生領取，等於外交部每個月要花上至少85萬元，還不含來回機票，另外，還有3位聖國學生領取國合會的獎學金，每個月的零用津貼至少1萬2千元，而且其中一位還是現任聖國總統卡瓦留的女兒 [[CG OUT]，聖國總統的兒子也曾經領取中研院的獎學金，在政大唸過博士班，還娶了台灣妻子，現在台聖斷交，不只影響聖國學生，常駐在聖國的台灣醫療團，也將配合撤離。



==台北醫學大學主任秘書 施純明==

我們常駐就是有5位在那邊

包括有3位醫師

2位護理師 護理師也兼任我們秘書

（之前)我們年度中間還會

主題式醫療的醫療人員會派駐過去



投入長達6年時間經營，面對突然斷交，醫療團的成員們都感到可惜，但不管是教育還是醫療，台灣長期支援聖國，卻得到斷交的結果，不免令人感到錯愕。



記者 綜合報導