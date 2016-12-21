我們在非洲的友邦聖多美普林西比共和國，確定與我國斷交！外交部深夜接獲消息，早上開記者會證實，風聲斷交的原因，是因為聖多美向我國要求2億多美金的金援，被我方拒絕，對方就決定要斷交。



外交部上午證實，我國確定中止與聖多美普林西比共和國的外交關係，而這也是蔡總統上任以來，第一個與我國斷交的國家。



==外交部長 李大維==

基於維護國家尊嚴

我國決定自即日起終止與

聖多美普林西比共和國的外交關係

並且撤離大使館 技術人員

以及停止一切雙邊的合作計畫



聖多美普林西比位於非洲中西部幾內亞灣，由聖多美島、普林西比島和附近的礁、嶼組成，人口約15萬，主要出口可可、屬於低度開發國家。1997年與我國建交後，我國積極推動雙邊合作，包括醫療、教育、農業等基礎建設，並成功協助根除瘧疾，但沒想到長達19年邦交關係，卻因聖國財務缺口過大，外傳要求2.1億美元的金援、但我國外交部不願進行金錢外交，最後聖國決定與我斷交。



總統會不會擔心雪崩式斷交

總統 陸方現在宣布是故意的嗎



總統蔡英文上午參加一場新南向政策論壇時，並沒有直接發表看法。而是在中午召開各相關部會的因應會議，會後作出裁示。



==總統府發言人 黃重諺==

本於平等互惠

互利共榮的踏實外交原則

台灣沒有必要在外交場域

與中國大陸進行金錢競逐

請外交部針對邦交國

各項援助逐一檢視

未來的台灣國際合作計畫

將以公衛醫療農業 基礎設施

能源 教育等項目為主



外交部證實聖國在2014年就曾經企圖與北京建交，總統府則呼籲北京不應藉著聖國財政危機、趁勢操縱一中原則，破壞兩岸關係。而目前與聖國斷交後，我國在非洲友邦國家僅剩下布吉納法索與史瓦濟蘭，邦交國總數也只剩下21國。



王柏文 陳信隆 台北報導